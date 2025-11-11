Kapalıçarşı'ya dev operasyon! 76 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve çeşitli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin Kapalıçarşı'daki döviz büroları aracılığıyla aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada dördüncü operasyonun düzenlendiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 76 şüpheli gözaltına alındı.

AKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları kullanılarak aklanmasına yönelik daha önce üç farklı operasyonun daha gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Kapalıçarşı'daki 'kaçak pırlanta' operasyonunda 30 tutuklama

Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) ve bilirkişilerin düzenlediği raporlar neticesinde; yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve diğer nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden temin edilen suç gelirlerinin, gerçek kişiler ve paravan şirketler vasıtasıyla aklandığı tespit edildi.

PROFESYONEL AKLAMA SİSTEMİ KURMUŞLAR

MASAK ve bilirkişi raporlarına dayandırılan açıklamada, paravan şirketler ile gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon kurulduğu kaydedildi. Bu sistemin organizasyonunun ve para transferlerinin takibi amacıyla arka planda ayrı bir muhasebe sistematiği oluşturulduğu da belirtildi.

Kapalıçarşı’da bir milyar liralık kara para ağı deşifre edildi

Açıklamada, sisteme yasa dışı bahis, siber dolandırıcılık ve yatırım dolandırıcılığı gibi suçlardan elde edilen gelirlerin dahil edildiği aktarıldı. Bu yapının, suçtan elde edilen değerleri kaynağından uzaklaştırıp yasal bir görünüm kazandırmak amacıyla Türkiye’de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarını kullanan profesyonel bir aklama sistemi olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 335 MİLYONLUK VARLIĞA EL KONULDU

Bu tespitler doğrultusunda gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonun, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkilileri, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları ve sırf bu amaçla kurulduğu yönünde kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ile Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheliye yönelik yapıldığı bildirildi. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Yasa dışı geliri yasal pos cihazı ile akladılar

Açıklamada ayrıca, MASAK raporu uyarınca 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu bilgisi paylaşıldı. Başsavcılık, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadelenin, bu dördüncü operasyonla birlikte çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.