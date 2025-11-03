Yasa dışı geliri yasal pos cihazı ile akladılar

İstanbul’da, yasa dışı yollarla elde ettikleri gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 6’sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışında oldukları belirlenen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen dosyada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden 7258 Sayılı Kanun’a muhalefet edilerek yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı tespitine yer verildi.

Mali incelemelerde, elektronik para kuruluşu statüsünün “suçtan elde edilen gelirlerin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması” amacıyla kullanıldığı değerlendirildi.

POS TEFECİLİĞİ YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelendiği ifade edilen açıklamada, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılarak sisteme dahil edildiğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen, kartlarla yapılan, tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı, aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığının tespit edildiği belirtilmişti.

Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden "sigorta primi" adı altında para akışı sağlandığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı vurgulanmıştı.

TMSF EL KOYDU: 402 MİLYON LİRA DEĞERİNDE MAL VARLIĞI

Bu kapsamda yürütülen mali analizler neticesinde 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildiği belirtilen açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği ve mal varlıklarına el koyma işlemleri gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ'ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verildiği ifade edilmişti.