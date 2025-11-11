Şara: Suriye ABD ile iş birliği içinde hareket edecek

Suriye'nin geçici lideri Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile Amerika'da görüştü. Şara, görüşmesinin ardından Trump yanlısı yayınları ile tanınan ABD'nin tanınan medya kuruluşu Fox News'e röportaj verdi. Trump, görüşmesinin ardından da, "Şara ile vakit geçirmek bir onurdu" açıklaması yaptı.

Şara, 11 Eylül'de ABD'deki ikiz kulelere olan saldırı ile ilgili bağlantısı olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.

Şara, hiçbir bağlantısı olmadığını söyledi. Şara, “O zaman 19 yaşındaydım. Karar alma gücüm yoktu, El-Kaide o dönemde bölgemde bile yoktu” dedi.

Şara ABD ile Suriye ilişkilerinde yeni bir dönem başladığını belirterek “Suriye, artık yalnız bir ülke değil, yeni bir stratejiyle ABD ile iş birliği içinde hareket edecek” ifadelerini kullandı.

AMERİKALI SUNUCUDAN "11 AYDA DEĞİŞTİ?" SORUSU

Fox News, Şara ’yı tanıtırken, onun bir dönem El-Kaide bağlantılı HTŞ'nin lideri olduğunu ve kısa süre öncesine kadar ABD tarafından “yabancı terörist” olarak tanındığını hatırlattı.

Röportajda sunucu Gillian Turner, Şara'ya "11 ay önce ABD’nin arananlar listesindeydiniz. Şimdi Washington’da askerlerle basketbol oynuyorsunuz. Ne değişti?" diye sordu.

Şara, "Yaptırımların kaldırılması konusu görüşüldü ve ABD benim üzerimdeki yaptırımları kaldırma kararı aldı" dedi.

Şara, Trump’la yaptığı görüşmede geçmişteki El-Kaide bağlantısının gündeme gelmediğini belirtti:

“Geçmişi değil, bugünü ve geleceği konuştuk. Suriye artık bir tehdit değil, bir müttefik olarak görülüyor.”

Şara Suriye’nin IŞİD’e karşı yıllardır savaştığını ve ağır kayıplar verdiğini vurgularken, ABD’nin Suriye’deki askeri varlığının Şam yönetimiyle koordine edilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail’le normalleşme ile ilgili konuşan Şara, Suriye’nin bu süreçte diğer ülkelerden farklı bir konumda olduğunu belirtti.

Trump'tan Şara görüşmesi sonrası açıklama: "Onurdu"

Şara "Suriye’nin İsrail’le sınırı var ve Golan Tepeleri 1967’den beri işgal altında. Şu anda İsrail’le bir müzakereye girmeyeceğiz. Belki ABD ve Trump yönetimi bu konuda arabuluculuk yapabilir"dedi.