Trump'tan Şara görüşmesi sonrası açıklama: "Onurdu"

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklamalarda bulundu.

Trump, paylaşımında “Şara ile vakit geçirmek bir onurdu” ifadesine yer vererek, görüşmede Orta Doğu’da kalıcı barışın sağlanması için atılabilecek adımların değerlendirildiğini belirtti.

Trump, Şara’nın da bölgesel barış çabalarını desteklediğini ifade ederek, “Suriye’nin istikrarlı ve başarılı olması, sadece Suriye halkı için değil, bölgedeki tüm ülkeler için büyük önem taşıyor” dedi.

Trump ayrıca, ilerleyen dönemde Şara ile yeniden bir araya gelmek istediğini bildirdi.

TARİHİ GÖRÜŞME

Beyaz Saray’da gerçekleştirilen görüşme, bir Suriye devlet başkanının ilk kez ABD Başkanı ile bir araya gelmesi bakımından tarihî bir nitelik taşıyor. Görüşmenin basına kapalı yapıldığı, tarafların karşılıklı olarak bölgesel güvenlik, insani yardım ve ekonomik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.