Saldırı hazırlığındaydılar! İstanbul'da IŞİD operasyonu: 14 kişi yakalandı

Yayınlanma:
İstanbul'da IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt adına eylem hazırlığı kapsamında patlayıcı temin ettiği ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütünün İstanbul’daki yapılanmasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, IŞİD adına eylem planlayan ve bu amaçla patlayıcı madde temin ettiği belirlenen şüpheliler mercek altına alındı. İncelemelerde, zanlıların aynı zamanda çatışma bölgeleriyle bağlantılı şekilde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

14 KİŞİ YAKALANDI

Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi ve toplam 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, suç unsuru olarak çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız bir tabanca ve 90 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

