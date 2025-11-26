Türkiye’de yıllarca yaşayan 9 IŞİD’li, yapay zekâ yardımıyla yakalandı!

Tamamı Irak ve Suriyeli olan bu 9 kişiye yönelik soruşturma Afyon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor. Halktv.com.tr’nin edindiği belgelere göre, soruşturmada operasyon düğmesine ise geçen ağustos ayı sonunda basıldı. Belgelere göre, söz konusu kişilerinin izinin sürülmesine, 2018’de Suriye’ye bağlı Haseke’nin Daşişa bölgesindeki bir IŞİD karargahına yapılan saldırı sonrası elde edilen bir dizi dokumana ulaşılması vesile oldu.

Anılan dokumanda, Irak ve Suriye sahasında faaliyet gösteren IŞİD savaşçılarına ilişkin ayrıntılı bir dizi bilgi yer aldı. Türkiye ile de paylaşıldığı anlaşılan dokumanlar sonrası, IŞİD’lilerin yer aldığı bir dizi fotoğraf ve video üzerinde çalışmalar yapılmaya başlandı. Yapay zekânın da kullanıldığı anlaşılan çalışma sonrası Türkiye’de olduğu tespit edilen bu kişilere yönelik operasyon aşamasına geçildi.

ŞEHİR HASTANESİNDE KAYDI ÇIKTI

Bu kişilerden 55 yaşındaki Abdulnasır Şenuka, Halep’te çekildiği anlaşılan bir videoya göre IŞİD’in yöneticisi konumundaydı. ‘Dava ve mescitler divanında’ görevli bu kişi 1 Aralık 2016’da Türkiye’ye geldi. Ankara Keçiören’e yerleşen bu kişi, 21 Ağustos 2017’de Suriye’ye gitti; 23 Ekim 2017’deyse yeniden Türkiye’ye döndü. Geçen 20 Ocak’ta şehir hastanesine giden IŞİD’li en son 5 Ağustos 2025’te ise eczaneden ilaç almış.

IŞİD’İN POLİSİ YOZGAT’A YERLEŞTİ!

29 yaşındaki Ahmed El Zubi ise Suriye’nin Dera kentinde IŞİD adına faaliyet yürüttü. El Zubi 20 Aralık 2018’de Türkiye’ye geldi. İlk olarak Çanakkale’de kalma izni verilen El Zubi, daha sonra İstanbul Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesinde yaşamaya başladı. Ahmed Salim Taha (34) isimli bir başka IŞİD’li ise Irak’ın Musul kentinde savaştıktan sonra 21 Haziran 2017’de Türkiye’ye geldi. IŞİD’in polisi olarak görev yapan El Zubi, yaşadığı Yozgat’ta da bir dizi suça karıştı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN IŞİD’Lİ ADANA’DA ÇIKTI

Fathi Abdullah Muhammed (32) isimli bir başka kişi ise IŞİD adına Musul’un Sincar bölgesinde bir dizi çatışmaya katıldı. 2018’de Türkiye’ye gelen IŞİD’li ilk olarak Samsun’da yaşamaya başladı. Daha sonra Adana Seyhan’a giden IŞİD’li, burada bir oto servis şirketinde sigortalı olarak çalışmaya başladı. IŞİD’li Muhammed hakkında Interpol ve Europol’ün kırmızı bültenle arama kararı var.

IŞİD’İN ‘SAVAŞÇISI’ KEÇİRÖREN’E YERLEŞTİ

Jasim Muhammed Noor Hüseyin (47) isimli bir diğer IŞİD’li ise, terör örgütünün Musul’u kaybetmesinden sonra 13 Ağustos 2017’de Türkiye’ye geldi. Bursa Osmangazi’de yerleşen bu kişi, IŞİD’din ‘asker-savaşçı’ biriminde yer alıyordu. Ebubekir Sahah Ahmad (31) ise Musul’da bir dizi çatışma ve baskına katıldıktan sonra 10 Eylül 2018’de Türkiye’ye geldi ve Ankara Keçiören’e yerleşti.

RAKKA’DA MEZARLIK YIKTI BAĞCILAR’DA PAZARLAMACI OLDU

50 yaşındaki Muhammed El Abdullah ise IŞİD’in, cami, türbe ve mezarlıkları yıktıran ekibin yöneticisi konumundaydı. Rakka’da bulunan bir Şii mezarlığını yıktırdığı görülen IŞİD’li 1 Ağustos 2017’de Türkiye’ye geldi. İstanbul Bağcılar’da yaşamaya başlayan IŞİD’linin, ‘pazarlamacı’ ve ‘inşaatçı’ olarak SGK kaydının olduğu görüldü. Salah El Muhammed (47) isimli bir diğer IŞİD’li ise 15 Kasım 2017’de Türkiye’ye geldi. Sakarya’ya yerleşen IŞİD’li, en son geçen 1 Ağustos’ta Sakarya Üniversitesi Hastanesine gittiği belirlendi.

IŞİD TERÖRİSTİ VATANDAŞLIK DA ALMIŞ!

Türkiye’ye gelen bir diğer IŞİD’linin ise çok daha ilginç bir durumunun olduğu anlaşıldı. Suriye’nin Halep kentinde IŞİD adına faaliyet yürüten Mahmud Bilav (34) 2014’te Türkiye’ye geldi. Geçici sığınmacı olarak Türkiye’ye gelen bu kişinin vatandaşlık da aldığı ortaya çıktı. Mahmut Ömer adını alan IŞİD’li, Maraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kılılı Mahallesi nüfusuna kayıtlı.