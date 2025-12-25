Papa Noel ayininde konuştu: '1 günlük ateşkes'

Vatikan Devlet Başkanı Papa Leo 14, Noel ayininde Gazze’den Ukrayna’ya, Afrika’dan Orta Doğu’ya kadar çatışma ve yoksulluk yaşayan tüm halklar için barış çağrısı yaptı; “Nefreti, şiddeti ve çatışmayı reddedin” dedi.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, dün ve bugün Vatikan'ın Aziz Petrus Bazilikası'nda ilk Noel ayinlerini yönetti. Papa, bu sabahki ayinde, çadırlarda yaşayan Gazzelileri ve yerlerinden edinmiş insanları düşündüğünü belirtti. Papa, bu ayinin ardından geleneksel ‘Urbi et Orbi’ (Roma ve dünyaya) konuşmasını yaptı.

Barışın sorumluluktan geçtiğini kaydeden Papa, dünyanın değişmesi için; herkesin başkalarını suçlamak yerine kendi eksiklerini kabul etmesini ayrıca nefret, şiddet ve çatışmayı reddederek, diyalog, barış ve uzlaşma için üzerlerine düşeni yapması gerektiğini bildirdi.

Orta Doğu’ya da özel olarak değinen Papa, bölgede yaşayan insanların korkularını ve çaresizliklerini yakından bildiğini belirterek, Noel gününde Lübnan, Filistin, İsrail ve Suriye için adalet, barış ve istikrar diledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’na da değinen Papa Leo 14, Ukrayna halkı için dua ettiğini söyleyerek, “Silahlar sussun ve uluslararası toplumun desteğiyle taraflar samimi, doğrudan ve saygılı bir diyalog kurma cesaretini bulsun” dedi.

Siyasi istikrarsızlık ve terör nedeniyle acı çekenler için de barış dileyen Papa; Sudan, Güney Sudan, Mali, Burkina Faso ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndekileri andığını söyledi. Papa 14’üncü Leo, Haiti'de de her türlü şiddetin sona ermesi ve barış ile uzlaşma yolunda ilerlenmesi çağrısı yaparken ayrıca Tayland ile Kamboçya arasındaki dostluğun yeniden tesis edilmesini ve ilgili tarafların uzlaşma ile barış için çaba göstermeye devam etmelerini dilediklerini vurguladı.

Noel mesajının sonunda Papa Leo 14; Gazze ve Yemen’de açlık ve yoksullukla mücadele edenleri, başka ülkelerde umut aramak zorunda kalan göçmenleri, işini kaybedenleri ve iş arayanları unutmamak gerektiğini vurguladı. Papa, Noel’in tüm dünyada umut, dayanışma ve barışa vesile olması temennisinde bulundu.

