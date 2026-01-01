Sahte Nuh tutuklandı! Kıyamet kopacak diyerek paraları götürmüştü

Çeşitli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, halk arasında "Ebo Noah" (Ebu Nuh) olarak bilinen sözde peygamber Evans Eshun, 31 Aralık 2025 tarihinde Gana Polis Teşkilatı'na bağlı Özel Siber İnceleme Ekibi tarafından gözaltına alındı. Tutuklamaya ilişkin sosyal medyada hızla yayılan bir fotoğrafta, Ebo Noah'ın bir polis merkezinde kelepçeli olduğu görülüyor.

MODERN "NUH'UN GEMİSİ" İDDİASI VE SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Ganalı sözde peygamber, özellikle sosyal medyada "modern bir Nuh'un gemisi" inşa ettiği iddiasıyla manşetlere taşınmıştı. Gemiyi inşa etme gerekçesini açıklayan Ebo Noah, Tanrı'nın kendisini uyardığını ve dünyanın 25 Aralık 2025'te, yani Noel Günü'nde sona ereceğini iddia etmişti.

Gördüğünü öne sürdüğü vizyonu detaylandıran Eshun, Tanrı'nın şiddetli yağmurlar ve seller aracılığıyla dünyayı büyük bir yıkıma uğratacağını belirtmişti. Ayrıca, tıpkı İncil'deki Nuh Tufanı hikayesinde olduğu gibi, kurtulmak isteyen ruhları kurtarmak üzere bir gemi inşa etmesi için Tanrı tarafından görevlendirildiğini savunmuştu.

"3 YIL SÜRECEK YAĞMUR" KEHANETİ

Ağustos ayında YouTube'da yayınlanan "Ne Olacak ve Nasıl Olacak" başlıklı bir videoda Ebo, Tanrı'dan ilahi bir mesaj aldığını ve 25 Aralık'tan itibaren üç yıl boyunca aralıksız yağmur yağacağını iddia etmişti. Sözde peygamber, öngördüğü bu kitlesel sel felaketi sırasında üç yıl boyunca inşa ettiği gemide yaşamayı planladığını açıklamıştı.

Kıyamet tarihini güncellemişti! Sahte peygambere büyük öfke: Gemiyi ateşe verdiler

Ebo'nun gemi inşaatı süreci hem yerel hem de küresel çapta dikkat çekmiş, videoları sosyal medyada milyonlarca izlenme ve etkileşim almıştı. Birçok video klibinde Ebo, on adet gemi inşa ettiğini öne sürerek tekneleri ve inşaat malzemelerini takipçilerine sergilerken görülüyordu.

GEMİLER SAHTE ÇIKTI

Ancak beklenen tarih geldiğinde gerçekler ortaya çıktı. 25 Aralık 2025'te herhangi bir sel felaketi yaşanmazken, Ebo Noah'ın "Nuh'un Gemisi" olarak tanıttığı araçların aslında kendisine ait olmayan sıradan tekneler olduğu anlaşıldı. Kamuoyunu yanıltan ve asılsız korku yayan şahıs, kehanetinin boşa çıkmasının ardından polis ekiplerince yakalandı.