Kıyamet tarihini güncellemişti! Sahte peygambere büyük öfke: Gemiyi ateşe verdiler

Gana’da meydana gelen ilginç olayda, kendisini Ebo Noah ismiyle tanıtan bir kişi, bir rüya gördüğünü öne sürerek Tanrı’nın Noel Günü bütün dünyada büyük bir sel felaketi yaşanacağına ilişkin kendisini uyardığını iddia etmişti.

BİNLERCE İNSAN GEMİLERE BİNMEK İÇİN AKIN ETTİ!

Noah, daha sonra tamamen ahşaptan yapılmış 10 tane gemi inşa ettirdi. Gemilerin yapımında yaklaşık 250 bin özel seçilmiş ahşap parça kullanıldığını söyleyen Noah, gemilerin yapımının kendisine inanan insanların bağışları sayesinde finanse edildiğini belirtti.

Gemilerin herkese açık ve tamamen ücretsiz olduğunu ifade eden Noah’a inanan binlerce kişi, gemilere binebilmek için farklı ülkelerden Gana’ya geldi.

“TANRI KIYAMETİ ERTELEDİ” DEDİ, SAHNEYE ÇIKTI!

25 Aralık 2025 tarihinde kıyametin kopacağını ileri süren Noah, sözlerinde yanıldı. 25 Aralık günü, olağan seyrinde geçerken Noah bir video daha paylaşarak "Tanrı, daha fazla gemi inşa etmemiz için kıyameti erteledi. Hazırdaki 10 gemiden fazlasını yapıp, herkesi kurtarmamız için Tanrı bize mühlet verdi. Kimseden para istemiyorum. Evinizde kalın. Herkese mutlu noeller!” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının ardından Noah, Ganalı rapçi Sarkodie’nin her yıl düzenlediği Rapperholic2525 festivalinde sahneye çıktı.

ÖFKELİ KALABALIK GEMİYİ YAKTI!

Ebo Noah’ın kehanetinin gerçekleşmemesi, Noah’a inanan binlerce insanda büyük öfkeye yol açtı. Noah’ın belirttiği tarihte herhangi bir felaketin yaşanmaması ülkede gerginlik yarattı. Öfkelenen kalabalık, Ebo Noah’ın inşa ettirdiği gemilerden birini ateşe verdi. Gemi limanda alev alev yandı.

NOAH’IN LÜKS YAŞAMI!

Kıyametin kopacağını iddia eden Ebo Noah’ın lüks yaşamı ise dikkatleri çekiyor.

Noah’ın birçok lüks araca sahip olduğu bilinirken en son aldığı Mercedes marka tepki çekmişti. Aracın 89 bin dolar değerinde olduğu öğrenilirken Noah, aracı aldıktan sonra takipçilerine teşekkür etmişti.