İsrail’in planı ortaya çıktı Mısır 'savaş ilanı sayarız' dedi: Orta Doğu'da kazan kaynıyor

Middle East Eye’ın haberine göre Mısır’da istihbarat raporları İsrail’in ülkedeki Hamas liderlerine yönelik bir operasyon düzenleyeceğine işaret etti.

Salı günü, İsrail tarafından yerel saatle 16:00 civarında (GMT 13:00), Katar'ın başkenti Doha'daki konut binalarına Hamas liderliğini hedef alan yaklaşık 12 hava saldırısı düzenlendi. Bu saldırı, bölge genelinde kınamaları beraberinde getirdi.

‘SAVAŞ İLANI OLARAK KABUL EDERİZ’

Mısırlı üst düzey yetkililerin yaptıkları açıklamalar, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İsrail'in diğer ülkelerdeki Hamas hedeflerini vuracağı yönündeki tehditlerine yanıt olarak geldi.

Bir güvenlik kaynağı, “Mısır topraklarında Hamas liderlerinin hayatına yönelik herhangi bir girişim, Mısır tarafından egemenliğinin ihlali ve dolayısıyla İsrail'in savaş ilanı olarak kabul edilecek ve biz de buna karşı misilleme yapmaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

Hamas'ın önde gelen isimlerinin Mısır'da yaşadığı resmi olarak açıklanmamış olsa da güvenlik kaynağı, bazılarının mevcut Gazze savaşından önce bile yıllardır ülkede ikamet ettiğini söyledi. Kimlikleri, sayıları ve tam yerleri güvenlik nedenleriyle açıklanmadı.

Kaynağa göre, Mısırlı yetkililer İsrailli meslektaşlarını, bölgeyi sonsuz savaşlara sürüklemek ve gerilimi tırmandırmak yerine, müzakerelere geri dönmeye ve Gazze'de ateşkes sağlanması için çalışmaya çağırdı.

‘DOHA İÇİN MISIR HAVA SAHASI KULLANILMADI’

Kaynak, “Tel Aviv'in olası bir Gazze ateşkesi konusunda kararsızlığı nedeniyle, Mısır-İsrail ilişkileri son aylarda zaten gergin” dedi.

Mısırlı yetkililer, Gazze'nin geleceğine ilişkin sorumluluğu - Filistinlilerin Kuzey Sina'ya yerleştirilmesi de dahil olmak üzere - Kahire'ye yükleme girişimlerine karşı temkinli davranıyor.

Bu arada, üst düzey bir askeri yetkili, İsrail'in Doha'ya düzenlediği saldırıda Mısır hava sahasının kullanılmadığını söyledi. “Doha saldırısına katılan hiçbir İsrail uçağı Mısır hava sahasından geçmedi” dedi.

Ordu yetkilisi ayrıca, “Mısır'ın Doha saldırısından önceden haberi yoktu ve operasyonla ilgili Mısır, İsrail veya ABD arasında hiçbir koordinasyon yoktu” ifadelerini kullandı.

‘ÇİN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VAR’

Yetkili, “İsrail sınırındaki Sina Yarımadası'nda şu anda bir Çin hava savunma sistemi konuşlandırılmış durumda, bu da herhangi bir uçağın önceden izin almadan veya tespit edilmeden burayı geçmesini imkansız hale getiriyor” dedi.

NETANYAHU ‘HER YERDE HEDEF ALACAĞIZ’ DEMİŞTİ

Doha saldırılarının ardından yaptığı video konuşmasında Netanyahu, Hamas'ı her yerde hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

“Katar'a ve teröristlere sığınak sağlayan tüm ülkelere şunu söylüyorum: Ya onları sınır dışı edin ya da adalete teslim edin. Çünkü siz yapmazsanız, biz yapacağız”

‘MISIR KONUMUNU KORUMAK İSTİYOR’

Güvenlik endişeleri nedeniyle Middle East Eye'a isimsiz olarak konuşan önde gelen bir güvenlik analisti, kaynakların uyarılarının Hamas'ın kendisinden çok Kahire'nin bölgedeki konumunu nasıl gördüğüyle ilgili olduğunu düşünüyor.

Analist, “Mısır Hamas'ı savunmuyor, bu gruba şüpheyle bakıyor ve onu yasadışı Müslüman Kardeşler ile ilişkilendiriyor” dedi.

“Ancak Mısır kendini en stratejik Arap ülkesi olarak görüyor ve topraklarında yapılacak herhangi bir İsrail saldırısı bir tür aşağılama olarak algılanacaktır. Bu, Mısır'ın prestijini zedeleyecek ve Doha'nın son aylarda barış görüşmelerinde daha etkili olmasına rağmen, Mısır'ın korumaya çalıştığı bölgesel statüsünü tehlikeye atacaktır.”

MISIR GERİ ADIM ATMAZ DEĞERLENDİRMESİ

Kahire, tarihsel olarak İsrail ile Filistinli gruplar, özellikle Hamas arasında arabuluculuk yapmada merkezi bir rol oynuyor. Ancak son aylarda, Kahire'nin İsrail'in Gazze'ye karadan saldırmasının Mısır'ı da çatışmaya sürükleyebileceği endişesiyle, Gazze ateşkes görüşmelerinden giderek uzaklaştırıldı.

Analist, “İsrail'in Kahire'de kontrolsüz suikastlar gerçekleştirmesine izin verilirse, Mısır'ın Gazze'de güvenilir bir arabulucu olarak hareket etme kabiliyeti çökecektir” değerlendirmesinde bulundu.

“Ülkenin rejimleri bu role büyük yatırım yaptı. Başkentte bir saldırı, bu imajı paramparça edecek ve bölgeye Mısır'ın kendi arka bahçesini bile koruyamadığını gösterecektir” diye ekledi.