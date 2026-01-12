ABD'de göçmen polisinin öldürdüğü kadın için rekor bağış: 1.5 milyon dolar toplandı

Çarşamba günü Minneapolis'te düzenlenen bir göçmenlik operasyonu sırasında ICE tarafından vurularak hayatını kaybeden 37 yaşındaki Renee Nicole Good'un ailesine destek olmak amacıyla açılan "GoFundMe" kampanyası Cuma günü sonlandırıldı. Organizatörler, halkın yoğun desteğiyle hedeflenen rakamın 30 katına ulaşıldığını duyurdu.

Kampanya sayfasında yayınlanan mesajda, "Teşekkür ederiz. Kalbimiz kırık ama cömertliğiniz karşısında hayranlık duyuyoruz" ifadelerine yer verilirken, toplanan paranın Good'un geride kalan eşi ve çocukları için oluşturulacak özel bir fona aktarılacağı belirtildi. Kampanyaya yaklaşık 38.500 kişi bağışta bulundu.

OLAY ANI KAMERADA: SANA KIZGIN DEĞİLİM

Üç çocuk annesi Renee Good, Trump yönetiminin talimatıyla gerçekleştirilen bir göçmen baskını sırasında aracını uzaklaştırmaya çalışırken vurulmuştu. Good'u vuran göçmen polisinin vücut kamerası görüntülerinde, Good'un direksiyon başındayken kendisine yaklaşan göçmen polisine "Her şey yolunda, sana kızgın değilim" dediği duyuluyor.

Ancak bu sırada başka bir ICE memuru kapıyı açmasını isteyerek kapı koluna müdahale etti. Good aracıyla uzaklaşmak için yavaşça hareket ettiğinde, araç ilk memura hafifçe sürttü. Görüntülerde memurun dengesini kolayca koruduğu görülse de, göçmen polisi Good'a defalarca ateş etti. Olay anında videoya yansıyan ses kayıtlarında bir kişinin "S.... sürtüğü" dediği duyuldu.

GÖÇMEN POLİSİNİN SİCİLİ VE "İÇ TERÖR" TARTIŞMASI

Good'u öldüren memurun isminin Jonathan E. Ross olduğu açıklandı. Ross'un geçtiğimiz Haziran ayında, üvey kızına cinsel saldırı suçundan hüküm giymiş belgesiz bir göçmeni tutuklamaya çalışırken bir araç tarafından sürüklendiği öğrenildi.

Trump yönetimi, Good'un eylemini "iç terörizm" olarak nitelendirse de Minnesota yerel yetkilileri ve halkı bu iddiaya sert tepki gösterdi. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, ICE'a yönelik sert bir açıklama yaparak göçmen polislerinin şehirden "derhal defolup gitmelerini" (küfürlü bir ifadeyle) söyledi. Bazı Demokrat kongre üyeleri ise ICE'ı bünyesinde barındıran İç Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesini kesme tehdidinde bulundu.

GEORGE FLOYD'UN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERE ÇOK YAKIN

Protestoların adresi, Good'un öldürüldüğü olay yeri oldu. Bu noktanın, 5 yıl önce polis tarafından öldürülen ve dünya çapında protestolara yol açan George Floyd cinayetinin işlendiği yere yaklaşık 1,5 kilometre mesafede olması dikkat çekti. Binlerce kişi bölgede toplanarak olayı protesto etti.

EŞİNDEN DUYGUSAL MESAJ: NEZAKET EN BÜYÜK ANMA

Renee Good'un öldürülmesine tanık olan eşi Rebecca Good, kampanya sayfasında bir açıklama yayınladı. Olay sırasında Renee ile birlikte komşularına destek olduklarını belirten Rebecca Good, "Tanımadığımız insanların gösterdiği bu nezaket, Renee için en uygun anmadır" dedi.

Rebecca Good açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Oğlumuzu, nerden gelirse gelsin veya neye benzerse benzesin, herkesin şefkati ve nezaketi hak ettiğine inanacak şekilde yetiştiriyorduk. Renee bu inancı her gün yaşadı."