BM Genel Kurulu öncesi İsrail’den skandal hamle: Tanınacak bir Filistin kalmayacak

İsrail lideri Batı Şeria'yı ikiye bölüp yine işgal altındaki Doğu Kudüs'le arasındaki bağlantıyı kesecek olan projeyi uygulamaya koymak için bir anlaşma imzaladı.

“Filistin devleti kurulmayacağına dair verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Burası bize ait,” diye konuştu.

YASA DIŞI E1 YERLEŞİMİ

Kudüs'ün doğusunda 12 kilometrekarelik bir alanda bulunan yerleşim, “East (Doğu) 1” veya “E1” olarak biliniyor.

Al-Jazeera'nın haberine göre İsrailli yerleşimciler için 3.400 yeni ev içeren imar planı, Batı Şeria'nın büyük bir bölümünü işgal altındaki Doğu Kudüs'ten koparırken, bölgedeki binlerce yasa dışı İsrail yerleşimini birbirine bağlayacak.

Doğu Kudüs, Filistinliler için gelecekteki Filistin devletinin başkenti olarak düşünülmesi nedeniyle özel bir öneme sahip.

1967'den beri işgal altında olan Batı Şeria'daki tüm İsrail yerleşim yerleri, İsrail'in imar izni olup olmadığına bakılmaksızın, uluslararası hukuka göre yasadışı kabul ediliyor.

FİLİSTİNLİ LİDERLERDEN TEPKİ

Filistin Devleti başkanlık sözcüsü Nabil Abu Rudeineh, Doğu Kudüs'ü başkenti olan bir Filistin devletinin bölgedeki barışın anahtarı olduğunu vurguladı. Netanyahu'nun hamlesine rağmen bölgenin başkent olmasını ve iki devletli çözümü “kaçınılmaz” olarak nitelendirdi. Netanyahu’yu bölgeyi uçuruma sürüklemekle suçladı.

Rudeineh, 149 Birleşmiş Milletler üye devletinin Filistin'i tanıdığını belirtti ve henüz tanımayan tüm ülkeleri Filistin’i derhal tanımaya çağırdı.

'BEN GÖREVDE OLDUĞUM SÜRECE FİLİSTİN OLMAYACAK'

Netanyahu, uzun süredir işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim yerlerini savunuyor ve İsrail ile Filistin arasında barışa yönelik her türlü çabayı engelliyor. 1990'larda İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında imzalanan ve birçok kişinin Filistin devletinin kurulmasına yol açacağını umduğu iki anlaşmadan oluşan Oslo Anlaşmaları'nın imzalanmasına şiddetle karşı çıktı.

Netanyahu, 2001 yılında bir videoda “Oslo Anlaşmaları'nı fiilen sona erdirdim” diye övünürken görüntülendi.

CNN'in haberine göre Netanyahu, 1997 yılında başbakan olarak ilk görev döneminde Doğu Kudüs'te Har Homa yerleşim yerinin kurulmasına yardımcı oldu.

İsrail haber sitesi NRG'ye verdiği röportajda, kendisi görevde olduğu sürece Filistin devletinin asla kurulmayacağını da ekledi.

‘FİLİSTİN’İ HARİTADAN SİLMEYE YARDIMCI OLACAK’

Daha yakın zamanda, aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin devleti BM üye ülkeleri tarafından giderek daha fazla tanınmasına rağmen, E1 gibi yerleşimlerin Filistin'i haritadan silmeye yardımcı olacağını söyledi.

Smotrich, “Bu, Filistin devleti fikrini nihayet ortadan kaldırıyor, çünkü tanınacak bir şey ve tanıyacak kimse yok” dedi.

İSRAİL’E TEPKİ YAĞDI

BM Genel Kurulu, Eylül 2024'te İsrail'den Batı Şeria'daki varlığını sona erdirmesini, ordusunu geri çekmesini, yeni yerleşim yerleri inşaatını derhal durdurmasını ve işgal altındaki topraklardan yerleşimcileri tahliye etmesini talep etti.

100'den fazla ülke karar lehinde oy kullandı. 14 ülke aleyhte oy kullandı.

Oylama, Temmuz 2024'te Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in işgal altındaki topraklarda varlığını sürdürmesinin hukuka aykırı olduğu ve İsrail'in “tüm yeni yerleşim faaliyetlerini derhal durdurma ve işgal altındaki Filistin topraklarından tüm yerleşimcileri tahliye etme yükümlülüğü” olduğu yönündeki danışma görüşünün ardından yapıldı.

Netanyahu bu görüşü “yalanlarla dolu bir karar” olarak nitelendirdi.

Daha yakın zamanda, Birleşik Krallık, Avustralya ve Japonya dahil 21 ülke, İsrail'in yeni yerleşim yeri inşa etme planını kınadı.

FİLİSTİN'İ TANIMA TAAHHÜDÜ VEREN ÜLKE SAYISI ARTIYOR

Bloomberg haber ajansının bildirdiğine göre, Almanya perşembe günü Fransa'nın öncülüğündeki iki devletli çözüm önerisini destekleyeceğini açıkladı. Berlin yönetimi, Fransa ve Suudi Arabistan'ın öncülüğünde Filistin devletinin kurulmasını ve mültecilerin geri dönüş hakkını talep eden New York Deklarasyonu'nun kabul edilmesi için bu hafta BM'de alınacak kararı desteklemeyi planlıyor.

Belçika, Fransa ve Malta da bu ayki BM Genel Kurulu oturumunda Filistin devletini tanıyacaklarını taahhüt ettiler. Avustralya, Kanada ve Birleşik Krallık dahil diğer ülkeler şartlı tanıma kararı aldıklarını açıkladılar, ancak toplantıda bunu yapıp yapmayacakları henüz belli değil.