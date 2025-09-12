Türk hacker grubu, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın numarasını sızdırdı

Türk hacker grubu, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın numarasını sızdırdı
Yayınlanma:
Türk bir hacker grubu tarafından İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın kişisel cep telefonu numarası sosyal medya üzerinden ifşa edildi.

Türk bir hacker grubu İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın kişisel cep telefonu numarasına ulaşarak ifşa etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan grup Katz'ı görüntülü aradıklarını söyledi.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

İsrail merkezli Yedioth News'in de aktardığına göre, görüşme sırasında hackerların Katz’a hakaret ettiği, bu anların ekran görüntüsünü alarak internette paylaştıkları belirtildi.

Habere göre Katz, önce görüşmeye yanıt verdi, ardından bağlantıyı hızla sonlandırdı.

Katz, olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

KATZ, AÇIKLAMA YAPTI

Ktz'ın açıklaması şu şekilde:

“Dünyanın çeşitli ülkelerinden örgütlü İslamcı-cihatçı çeteler, gizlilik derecesi olmayan sivil telefonumu arayarak nefret dolu mesajlar ve tehditler bırakıyor.

Onlar beni arayıp tehdit etmeye devam edecek, ben de onların terör örgütü liderlerinin ortadan kaldırılmasını emretmeye devam edeceğim”

katz-israil.png

BAKAN VE MECLİS BAŞKANININ NUMARALARI DA PAYLAŞILDI

Hacker grubu daha sonra İsrail Meclis (Knesset) Başkanı Ohana ve aşırı sağcı İç Güvenlik Bakanı Ben Gvir’in de telefon numaralarını sosyal medyada yayımladı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

