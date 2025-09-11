4 İsrail askeri öldürülmüştü: Filistinliler tanka saldırının görüntüsünü paylaştı

Hamas tarafından İsrail’in 4 askerinin öldüğü itiraf ettiği pazartesi günkü saldırıya ilişkin görüntüler paylaşıldı.

4 İSRAİL ASKERİ TANKIN İÇİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Filistin direnişi militanlarının pazartesi günü bir tankın içine patlayıcı cihaz atarak dört İsrail askerini öldürdüğünü açıkladı.

“Sabah saat 6:00 civarında (03:00 GMT), üç teröristten oluşan bir grup, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Radwan yakınlarındaki IDF (İsrail ordusu) karakoluna geldi. Teröristler IDF tankına patlayıcı bir cihaz attı — cihaz patladı ve o sırada tankta bulunan dört IDF askerini öldürdü” ifadeleri kullanıldı.

1 İSRAİL ASKERİ "ORTA" DERECEDE YARALANDI

İsrail ordusu, çıkan çatışmada bir başka askerin de “orta” derecede yaralandığını belirterek, saldırıyı gerçekleştiren üç militanın ikisinde “isabet tespit edildiğini” ekledi.

ÖLEN İSRAİL ASKERİ SAYISI 468 OLDU

Ölen askerlerden sadece üçünün adı açıklanırken, dördüncüsünün adı henüz yayımlanmak için onaylanmadı.

İsrail ordusunun verilerine göre, 27 Ekim 2023'te Gazze'de başlatılan soykırım kapsamındaki kara harekâtından bu yana 468 İsrail askeri öldü.