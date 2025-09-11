4 İsrail askeri öldürülmüştü: Filistinliler tanka saldırının görüntüsünü paylaştı

Yayınlanma:
İsrail ordusunun pazartesi günü açıkladığı 4 İsrail askerinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin görüntüler Hamas tarafından paylaşıldı. Görüntülerde Filistinlilerin İsrail tankının kokpitinin içerisine bir patlayıcı fırlattığı görülüyor.

Hamas tarafından İsrail’in 4 askerinin öldüğü itiraf ettiği pazartesi günkü saldırıya ilişkin görüntüler paylaşıldı.

4 İSRAİL ASKERİ TANKIN İÇİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Filistin direnişi militanlarının pazartesi günü bir tankın içine patlayıcı cihaz atarak dört İsrail askerini öldürdüğünü açıkladı.

“Sabah saat 6:00 civarında (03:00 GMT), üç teröristten oluşan bir grup, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Radwan yakınlarındaki IDF (İsrail ordusu) karakoluna geldi. Teröristler IDF tankına patlayıcı bir cihaz attı — cihaz patladı ve o sırada tankta bulunan dört IDF askerini öldürdü” ifadeleri kullanıldı.

1 İSRAİL ASKERİ "ORTA" DERECEDE YARALANDI

İsrail ordusu, çıkan çatışmada bir başka askerin de “orta” derecede yaralandığını belirterek, saldırıyı gerçekleştiren üç militanın ikisinde “isabet tespit edildiğini” ekledi.

Lübnan basınından flaş iddia: İsrail Türkiye’deki Hamas üyelerine saldıracaktı NATO üyeliği sebebiyle vazgeçtiLübnan basınından flaş iddia: İsrail Türkiye’deki Hamas üyelerine saldıracaktı NATO üyeliği sebebiyle vazgeçti

ÖLEN İSRAİL ASKERİ SAYISI 468 OLDU

Ölen askerlerden sadece üçünün adı açıklanırken, dördüncüsünün adı henüz yayımlanmak için onaylanmadı.

Gazze'de şiddetli çatışma: 1 İsrail askeri öldü 4'ü kayıpGazze'de şiddetli çatışma: 1 İsrail askeri öldü 4'ü kayıp

İsrail ordusunun verilerine göre, 27 Ekim 2023'te Gazze'de başlatılan soykırım kapsamındaki kara harekâtından bu yana 468 İsrail askeri öldü.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

