Lübnan basınından flaş iddia: İsrail Türkiye’deki Hamas üyelerine saldıracaktı NATO üyeliği sebebiyle vazgeçti

Lübnan merkezli gazete Al-Akhbar'ın Mısırlı kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail, Katar’daki Hamas müzakere heyetini hedef aldığı operasyonu ilk önce Türkiye’de yapmayı planlıyordu. Ancak Türkiye'nin NATO üyesi olması sebebiyle Katar'a göre ABD'nin farklı reaksiyon vermesinden çekinildi ve ibre Doha'ya döndü.

TRUMP’TAN ÇEKİNDİLER

Habere göre, Başbakan Benjamin Netanyahu Katar saldırısının emrini, Türkiye’ye yapılacak operasyondan vazgeçmesinin ardından verdi. Operasyon, iddiaya göre Türkiye’nin NATO üyesi olmasından dolayı ABD Başkanı Donald Trump’ın vereceği tepkiden çekinilerek iptal edildi.

Bunun üzerine Netanyahu, operasyonun Türkiye gibi birçok Hamas yöneticisinin bulunduğu Katar’a yönelik gerçekleştirilmesini istedi.

İBRE KATAR’A DÖNDÜ

Kaynaklara göre Tel Aviv yönetimi, Beyaz Saray’ın Katar’a yönelik saldırıya tepkisinin NATO üyesi Türkiye’ye göre İsrail’e daha az zarar vereceğini değerlendirdi.

Haberde bahsi geçen operasyonun hangi gün için planlandığına dair bilgi verilmedi.

NE OLMUŞTU

İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik suikast girişiminde bulundu. İsrail’in Katar’a saldırısı uluslararası tepki çekerken, Hamas, müzakere heyeti lideri Halil el Hayya’nın ve diğer üst düzey yöneticilerin saldırıdan sağ kurtulduğunu söyledi. İsrail ordusu da suikastın başarılı olduğuna.

