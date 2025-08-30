Gazze'de şiddetli çatışma: 1 İsrail askeri öldü 4'ü kayıp

Gazze'de şiddetli çatışma: 1 İsrail askeri öldü 4'ü kayıp
Yayınlanma:
Gazze şehir merkezindeki Zeytun Mahallesi’nde yaşanan yoğun çatışmalarda 1 İsrail askeri öldü, 11 asker yaralandı, 4 asker ise kayboldu.

Gazze şehir merkezinin Zeytun Mahallesi’nde İsrail’in işgal girişimleri sırasında yaşanan yoğun çatışmalarda, 1 İsrail askeri yaşamını yitirdi, 11’i yaralandı ve 4 asker kayboldu. Ürdün merkezli Roya News’in aktardığı bilgiye göre, kayıp askerlerin Hamas’ın eline geçmiş olabileceği endişesiyle İsrail ordusu geniş çaplı arama ve bombardıman operasyonları başlattı.

İsrail medyası da şehir merkezine ilerlemeye çalışan güçlerin dış mahallelerde yoğun çatışmalara girdiğini ve hava saldırıları ile ağır topçu ateşinin eşlik ettiğini bildirdi. İsrail merkezli i24 kanalına göre, şehir merkezine doğru ilerleyen birlikler, Hamas’ın pusu ve direnişiyle karşılaşıyor.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Unutanlara hatırlatıyoruz: Ya ölüm ya esaret” ifadelerini kullandı. Açıklama, İsrail askerlerine yönelik sert uyarı niteliği taşıyor.

Filistinli sağlık yetkilileri, 2023 yılının Ekim ayından bu yana İsrail saldırılarında Gazze’de 63 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

