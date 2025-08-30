Gazze'de son 24 saatte 3'ü çocuk 10 kişi açlıktan öldü

Gazze Şeridi, İsrail’in saldırıları ve sıkı abluka uygulamaları nedeniyle ciddi bir insani krizle karşı karşıya. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3’ü çocuk olmak üzere 10 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. 7 Ekim 2023’ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısı 124’ü çocuk olmak üzere 332’ye yükseldi.

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze’de kıtlığın “felaket seviyesi” (seviye 5) olarak doğrulandığı bildirildi. Raporda, 22 ay süren çatışmaların ardından yarım milyondan fazla kişinin açlık, yoksulluk ve ölümle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

Gazze Şeridi’nde açlık, özellikle çocuklar arasında hızla yayılıyor. Su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunmadığı bölgede, İsrail’in sivil altyapıya yönelik saldırıları ve yerinden etmeleri, yaşanan felaketi daha da derinleştiriyor. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze’de, yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi ve birçok kişi defalarca zorla taşındı.

Yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık yerlerde, lavaboların bile yetersiz olduğu koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor. Çadırlarda bulaşıcı hastalıklar hızla yayılırken, İsrail ordusu günlük saldırılarla bu bölgeleri hedef almaya devam ediyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in “açlığı ve susuzluğu silah olarak kullandığını” belirtiyor. Gazze’deki bu insani felaket, hem sivil yaşamı hem de çocukların sağlıklı gelişimini tehdit ederken, uluslararası toplumun acil müdahalesini gerektiriyor.