Gazze’de sivillere yönelik bombardıman: 66 ölü!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Dün sabah saatlerinden itibaren kentin farklı bölgelerinde düzenlenen bombardımanlarda aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu en az 66 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, Gazze kent merkezindeki Vahdet Caddesi’nde sivillerin toplandığı bir alana yapılan saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusu, aynı zamanda kuzeydeki Şeyh Rıdvan bölgesi çevresini de hedef aldı.

Gazze’nin kuzeydoğusundaki Zarka bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda ise çok sayıda kişi yaralandı. Kuzeybatıdaki “Zikim” bölgesinde yardım bekleyen sivillere açılan ateş sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti.

Bununla birlikte, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzey, güney ve orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda en az 49 Filistinli yaşamını yitirdi. Son olarak, Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda sivillerin yaşadığı bir evin hedef alınması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Saldırılar sonrası bölgede büyük bir yıkım meydana gelirken, enkaz altında kalanların olabileceği belirtiliyor.