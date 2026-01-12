Antalya'da "Şafak-07 Huzur-01" operasyonu: 10 gözaltı

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamu düzenini korumak ve suçları önlemek amacıyla önceden belirlenen 20 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyona 40 ekip ve 150 personel katılarak ilçede geniş bir güvenlik koridoru oluşturdu.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 166 adet fişek, 43 adet kartuş, 505 adet sentetik uyuşturucu hap, 37 gram taş kokain ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Hakkında adli işlem başlatılan şüphelilerin sorgusunun devam ettiği bildirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü, halkın huzuru için bu tarz operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.