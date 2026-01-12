Antalya'da "Şafak-07 Huzur-01" operasyonu: 10 gözaltı

Antalya’nın Kepez ilçesinde polisin huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla düzenlediği geniş kapsamlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı. "Şafak-07 Huzur-01" adı verilen operasyonla çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamu düzenini korumak ve suçları önlemek amacıyla önceden belirlenen 20 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyona 40 ekip ve 150 personel katılarak ilçede geniş bir güvenlik koridoru oluşturdu.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 166 adet fişek, 43 adet kartuş, 505 adet sentetik uyuşturucu hap, 37 gram taş kokain ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.

Ankara'da bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu!Ankara'da bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu!

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Hakkında adli işlem başlatılan şüphelilerin sorgusunun devam ettiği bildirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü, halkın huzuru için bu tarz operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

