Ankara'da bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu!
Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki kaynakçı Hikmet Köpük, yalnız ikamet ettiği evinde ölü bulundu.

Olay, Mehmet Akif Mahallesi Çamlıca Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Hikmet Köpük’ten bir süredir haber alamayan ve durumundan endişe eden yakınları, durumu vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bildirdi.

EKİPLER CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla veya kapının açılmasıyla içeri giren ekipler, Köpük’ün hareketsiz yatan cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, 47 yaşındaki Köpük'ün hayatını kaybettiği kesinleşti.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Polis ekipleri evde ve çevresinde detaylı inceleme yaparken, Köpük’ün naaşı ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma devam ediyor.

