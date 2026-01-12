Kaçak göçmenlere sahte evrak düzenleyen 20 kişi yakalandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere Özel Harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskınlar yapıldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 2 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 135 bin TL ile 2 bin 500 dolar nakit para ve çok sayıda dijital materyal ile sahte belge ele geçirildi.

"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK" SUÇLAMASI

Gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından "Resmi belgede sahtecilik" ve göçmen kaçakçılığı suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Emniyet güçleri, şebekenin bağlantılarını çözmek ve sahte belgelerin hangi alanlarda kullanıldığını belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.