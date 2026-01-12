Kaçak göçmenlere sahte evrak düzenleyen 20 kişi yakalandı

Kaçak göçmenlere sahte evrak düzenleyen 20 kişi yakalandı
Yayınlanma:
Şanlıurfa’da, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan göçmenlere sahte kimlik ve evrak düzenleyen bir şebekeye yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında organizatörlerin de bulunduğu 20 kişi yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere Özel Harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskınlar yapıldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 2 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 135 bin TL ile 2 bin 500 dolar nakit para ve çok sayıda dijital materyal ile sahte belge ele geçirildi.

İzmir'de otobüs ile panelvan çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!İzmir'de otobüs ile panelvan çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK" SUÇLAMASI

Gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından "Resmi belgede sahtecilik" ve göçmen kaçakçılığı suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Emniyet güçleri, şebekenin bağlantılarını çözmek ve sahte belgelerin hangi alanlarda kullanıldığını belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Türkiye
Manisa merkezli 6 ilde IŞİD operasyonu
Manisa merkezli 6 ilde IŞİD operasyonu
Hatalı park eden sürücüye kızıp 15 dakika boyunca korna çaldı! Mahalle birbirine girdi
Hatalı park eden sürücüye kızıp 15 dakika boyunca korna çaldı! Mahalle birbirine girdi
IŞİD'e finansman sağlayan 2 kişi yakalandı
IŞİD'e finansman sağlayan 2 kişi yakalandı