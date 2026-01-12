Furkan Bölükbaşı hakkında tahliye kararı

Furkan Bölükbaşı hakkında tahliye kararı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... AKP'li trol Furkan Bölükbaşı sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Furkan Bölükbaşı hakkında tahliye kararı verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımıyla gündeme gelen 'AKP'li trol' Furkan Bölükbaşı hakkında gözaltı kararı vermişti.

Bölükbaşı hakkında TCK 310'uncu maddesi "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bölükbaşı, başka bir kullanıcının paylaşımını alıntılamış, daha sonra bu paylaşımı silmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı, çıkarıldığı mahkemece 11 Kasım'da tutuklanmıştı.

İktidar medyası yazarı Erdoğan'ı idamla tehdit eden Furkan Bölükbaşı'nı savundu! Bahçeli'ye de laf ettiİktidar medyası yazarı Erdoğan'ı idamla tehdit eden Furkan Bölükbaşı'nı savundu! Bahçeli'ye de laf etti

AKP'li yönetici Erdoğan'ı idamla tehdit eden Furkan Bölükbaşı'na sahip çıktı!AKP'li yönetici Erdoğan'ı idamla tehdit eden Furkan Bölükbaşı'na sahip çıktı!

FURKAN BÖLÜKBAŞI HAKKINDA TAHLİYE KARARI

"Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu" suçlamasıyla tutuklanan Furkan Bölükbaşı hakkında tahliye kararı verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

