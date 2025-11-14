İktidar medyası yazarı Erdoğan'ı idamla tehdit eden Furkan Bölükbaşı'nı savundu! Bahçeli'ye de laf etti

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e düşmanlığı ile tannınan AKP'li trol Furkan Bölükbaşı, bu kez Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı skandal paylaşımla tepki çekti.

BÖLÜKBAŞI'NDAN HADSİZ VE SKANDAL PAYLAŞIM

Bölükbaşı, Erdoğan'ın Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin yıldönümündeki konuşmasına tepki gösterdi. Bölükbaşı açıkça Erdoğan'ın sonunun merhum Başbakan Menderes gibi idam olduğunu yazdı. Erdoğan'ı ölümle tehdit eden bu skandal paylaşımın ardından Bölükbaşı, tutuklandı.

AKP MEDYASI YAZARI BÖLÜKBAŞI'NA SİPER OLDU! SKANDAL SÖZLERİ TEKRARLAYIP SAVUNDU

AKP medyasından Türkiye Gazetesi'nin yazarı Atilla Yayla, Bölükbaşı'nı savundu. Yayla, "Erdoğan'ın başına bu gelmemesi için" diyerek Bölükbaşı'nın skandal sözlerini açık açık savundu. Yayla şunları sarf etti:

"Furkan Bölükbaşı bir sosyal medya paylaşımında Erdoğan'a Kemalistlerle iyi geçinmeye yönelik çabaların işe yaramayabileceğini söyledi. Menderes'in de bu tür şeyler yaptığını ama idam edilmekten kurtulamadığını hatırlattı. Aynı şeyin Erdoğan’ın başına gelmemesini diledi. Bunun üzerine, TCK madde 310’dan (Cumhurbaşkanına suikast ve fiilîsaldırı kapsamında) tutuklandı. Bölükbaşı’nın hatırlatması tarihîbir gerçeği yansıtmakta"

AKP'li yönetici Erdoğan'ı idamla tehdit eden Furkan Bölükbaşı'na sahip çıktı!

MHP'Yİ DE HEDEF ALDI

Yayla ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP'yi de hedef aldı. Yayla, MHP Lideri Bahçeli'nin birçok kez Atatürk için Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu banisi demesine karşın bu çizgide olmadığını iddia etti. Yayla, birçok MHP'linin de Kemalist olduğunu söyleyip şunları yazdı:

"Erdoğan'ın Kemalist olduğu söylenemez. Erdoğan resmîgünlerdeki M. Kemal’i anma ve yüceltme ritüellerine mecburen katılmakta, çünkü Kemalizm Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî ideolojisi. Partisinden kimileri ileri gidip bu bakımdan CHP’yi sollamaya çalışıyor olsa da durum bu. Bahçeli'nin de CHP’li Kemalistler anlamında Kemalist olmadığı ve M. Kemal'e bakışının daha makul ve mutedil olduğu öne sürülebilir. Bahçeli, zaman zaman sarf ettiği abartılı sözlere rağmen, CHP gibi, M. Kemal’in tarihimizin başlangıcı ve sonu olduğunu kabul etmemekte.Onu tarihimizdeki büyük şahsiyetlerden biri olarak görmekte. Her şeyde ondan bir iz bulmamakta. Ancak, MHP’deki herkesin aynı çizgide olmadığının, bazı MHP mensuplarıyla tipik Kemalistler arasında bu bakımdan bir fark bulunmadığının farkında olmakta fayda var... Bölükbaşı, mesajında Erdoğan’a yönelik bir tehditte bulunmamış, bir tarihîgerçeğe dikkat çekmiş, muhtemel bir tehlikeyi hatırlatmış. Bu yüzden, Bölükbaşı’nın Erdoğan’ı tehdit etme suçu işlediği iddiasıyla tutuklanması akla, mantığa, hakikate aykırı ve maddi temellerden mahrum bir işlemdir. Bu işlem, açık bir ifade özgürlüğü ihlali teşkil etmektedir. Ayrıca, Bölükbaşı’nın tutuklu yargılanması muhtemelen beraat edeceği bir suçlamadan dolayı bir anlamda ve bir ölçüde cezalandırılması anlamına gelmektedir. Furkan Bölükbaşı, ne yazık ki, haksız ve gereksiz yere tutuklanmış görünüyor."

MHP 'ATATÜRK DÜŞMANLARINA YÜZ VERMEYİN' DEMİŞTİ

Bölükbaşı'nın tutuklanmasının ardından MHP'nin yayın organı olan Türkgün Gazetesi'nin "Atatürk düşmanlarına yüz vermeyin artık" başlıklı Başyazısında Yıldıray Çiçek, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu net ve anlamlı çıkışının ardından, sözlerinin doğrudan muhataplarından biri olan, kendini iktidara ve hükümete yakın göstermeye çalışan çevrelerin sahiplendiği Furkan Bölükbaşı isimli şahıs, sosyal medyada skandal bir tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, yalnızca Atatürk’e sahip çıktığı için açık açık hedef aldı ve şu tehditkâr ifadeleri kullandı: “Menderes’in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir.” Sonrasında, korkusundan bu paylaşımı silmek zorunda kaldı ancak gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Ve tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik bu açık tehdidin ardından yargının harekete geçmesi yerinde ve gerekli bir adım olmuştur.

Fakat aynı şahsın bugüne kadar Atatürk’e yönelik hakaretleri, iftiraları ve sosyal medya üzerinden yaydığı kin ve nefret söylemleri karşısında herhangi bir adli işlem yapılmamış olması, yargının görevini yerine getirmekteki zafiyeti olarak kamuoyunda tartışma konusu hâline gelmiştir. Bu tür zihniyetlerdeki Atatürk düşmanlığı öylesine baskın hâle gelmiştir ki, nefretleri artık kendi sınırlarını aşarak, kendilerini yakın göstermeye çalıştıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dahi “Atatürk’e sahip çıktı” diye tehdit etme noktasına taşımıştır. Sosyal medyada iktidar ve hükümet taraftarı kimliğiyle tanınan bazı isimlerin, geçmişteki sicilleri, iğreti tutumları ve toplumu geren, kin ve nefret pompalayan söylemleri, aslında en büyük zararı bizzat iktidara vermektedir.

Kimi “imam”, kimi “trol”, kimi “tarihçi”, kimi “yorumcu”, kimi “yazar” sıfatıyla sosyal medya üzerinden Atatürk’e düşmanlık odaklı yazan ya da konuşan kim varsa, bir bakın: İğrençlik dışında üretebildikleri tek bir şey var mı?

Allah düşmanın bile kalitelisini versin… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gazi Mustafa Kemal’e yönelik hakaretamiz ifadelere de aynı şekilde karşıyız.” şeklindeki son açıklamasından sonra, bundan böyle Atatürk’e yapılan hakaretler karşısında yargının görevini tavizsiz biçimde yerine getirmesi, iktidar çevresinde bu tür kişilere yüz verenlerin de kendilerine çeki düzen vermesi artık bir zorunluluk hâline gelmiştir.

Bu tür kişilere verilen yüzün, hangi tehdit noktasına kadar varabildiği ortadadır.

Artık bu konularda en küçük bir tavize izin vermeyecek bir düzen ve uygulama oluşturulmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna ve onun miras bıraktığı makamlarda oturan devlet adamlarına yönelik bu hadsizlik ve saygısızlıkların son bulması, devlet ciddiyetinin ve toplumsal huzurun gereğidi

Başta AKP ve Cumhur İttifakı’ndan konuya ilişkin herhangi bir destek gelmezken, Bölükbaşı'nı yalnızca Hüda-Par’dan sahiplenici bir açıklama yapıldı.

Bölükbaşı'nı AKP'den bir tek partinin Ankara Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Muhammed Türkoğlu savundu. Türkoğlu, sosyal medya gazı almakla savcılığı itham etti. Türkoğlu, dün sosyal medya profilinden AKP yöneticisi olduğunu sildi.