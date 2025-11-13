AKP'li yönetici Erdoğan'ı idamla tehdit eden Furkan Bölükbaşı'na sahip çıktı!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı düşmanlığı ile tanınan AKP'li trol Furkan Bölükbaşı skandal bir paylaşım yaptı.

Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı ölümle tehdit eden açıklamalarda bulundu.

Bölükbaşı, Erdoğan'ın Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin yıldönümündeki açıklamaları üzerinden hedef alıp 'akıbetinin' merhum Başbakan Adanan Menderes ile aynı olacağı tehdidinde bulundu.

Bölükbaşı'nın skandal paylaşımı

Bu skandal ve tehdit içeren paylaşımının ardından Bölükbaşı, tutuklandı. Bu olaydan sonra Bölükbaşına da AKP'den sahip çıkan olmamıştı. Cumhur İttifakı'ndan bir tek Hizbullah ile yakınlığı ile tanınan Hüda-par sahip çıkmıştı.

AKP'li trol Furkan Bölükbaşı'na sosyal medya engeli

ERDOĞAN'I İDAMLA TEHDİT EDEN İSME SAHİP ÇIKTI

Erdoğan hakkında bu skandal sözlere rağmen bir AKP'li Bölükbaşı'na sahip çıktı.

AKP Ankara Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Muhammed Türkoğlu, X hesabından şunları sarf etti:

"Furkan Bölükbaşı hakkındaki tutuklama kararını son derece yanlış buluyorum.

Hiçbir suç unsurunun oluşmadığı gibi yargı makamları "niyet okuyuculuğu yapma" ve "sosyal medya gazı alma" makamları değildir.

Derhal bu yanlıştan dönülmeli ve şahıs serbest bırakılmalıdır."

MHP 'ATATÜRK DÜŞMANLARINA YÜZ VERMEYİN' DEMİŞTİ

Bölükbaşı'nın tutuklanmasının ardından MHP'nin yayın organı olan Türkgün Gazetesi'nin "Atatürk düşmanlarına yüz vermeyin artık" başlıklı Başyazısında Yıldıray Çiçek, şunları ifade etti: