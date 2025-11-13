AKP'li yönetici Erdoğan'ı idamla tehdit eden Furkan Bölükbaşı'na sahip çıktı!
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı düşmanlığı ile tanınan AKP'li trol Furkan Bölükbaşı skandal bir paylaşım yaptı.
Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı ölümle tehdit eden açıklamalarda bulundu.
Bölükbaşı, Erdoğan'ın Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin yıldönümündeki açıklamaları üzerinden hedef alıp 'akıbetinin' merhum Başbakan Adanan Menderes ile aynı olacağı tehdidinde bulundu.
Bu skandal ve tehdit içeren paylaşımının ardından Bölükbaşı, tutuklandı. Bu olaydan sonra Bölükbaşına da AKP'den sahip çıkan olmamıştı. Cumhur İttifakı'ndan bir tek Hizbullah ile yakınlığı ile tanınan Hüda-par sahip çıkmıştı.
AKP'li trol Furkan Bölükbaşı'na sosyal medya engeli
ERDOĞAN'I İDAMLA TEHDİT EDEN İSME SAHİP ÇIKTI
Erdoğan hakkında bu skandal sözlere rağmen bir AKP'li Bölükbaşı'na sahip çıktı.
AKP Ankara Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Muhammed Türkoğlu, X hesabından şunları sarf etti:
"Furkan Bölükbaşı hakkındaki tutuklama kararını son derece yanlış buluyorum.
Hiçbir suç unsurunun oluşmadığı gibi yargı makamları "niyet okuyuculuğu yapma" ve "sosyal medya gazı alma" makamları değildir.
Derhal bu yanlıştan dönülmeli ve şahıs serbest bırakılmalıdır."
MHP 'ATATÜRK DÜŞMANLARINA YÜZ VERMEYİN' DEMİŞTİ
Bölükbaşı'nın tutuklanmasının ardından MHP'nin yayın organı olan Türkgün Gazetesi'nin "Atatürk düşmanlarına yüz vermeyin artık" başlıklı Başyazısında Yıldıray Çiçek, şunları ifade etti:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu net ve anlamlı çıkışının ardından, sözlerinin doğrudan muhataplarından biri olan, kendini iktidara ve hükümete yakın göstermeye çalışan çevrelerin sahiplendiği Furkan Bölükbaşı isimli şahıs, sosyal medyada skandal bir tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, yalnızca Atatürk’e sahip çıktığı için açık açık hedef aldı ve şu tehditkâr ifadeleri kullandı:
“Menderes’in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir.”
Sonrasında, korkusundan bu paylaşımı silmek zorunda kaldı ancak gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Ve tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik bu açık tehdidin ardından yargının harekete geçmesi yerinde ve gerekli bir adım olmuştur.
Fakat aynı şahsın bugüne kadar Atatürk’e yönelik hakaretleri, iftiraları ve sosyal medya üzerinden yaydığı kin ve nefret söylemleri karşısında herhangi bir adli işlem yapılmamış olması, yargının görevini yerine getirmekteki zafiyeti olarak kamuoyunda tartışma konusu hâline gelmiştir.
Bu tür zihniyetlerdeki Atatürk düşmanlığı öylesine baskın hâle gelmiştir ki, nefretleri artık kendi sınırlarını aşarak, kendilerini yakın göstermeye çalıştıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dahi “Atatürk’e sahip çıktı” diye tehdit etme noktasına taşımıştır.
Sosyal medyada iktidar ve hükümet taraftarı kimliğiyle tanınan bazı isimlerin, geçmişteki sicilleri, iğreti tutumları ve toplumu geren, kin ve nefret pompalayan söylemleri, aslında en büyük zararı bizzat iktidara vermektedir.
Kimi “imam”, kimi “trol”, kimi “tarihçi”, kimi “yorumcu”, kimi “yazar” sıfatıyla sosyal medya üzerinden Atatürk’e düşmanlık odaklı yazan ya da konuşan kim varsa, bir bakın: İğrençlik dışında üretebildikleri tek bir şey var mı?
Allah düşmanın bile kalitelisini versin…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gazi Mustafa Kemal’e yönelik hakaretamiz ifadelere de aynı şekilde karşıyız.” şeklindeki son açıklamasından sonra, bundan böyle Atatürk’e yapılan hakaretler karşısında yargının görevini tavizsiz biçimde yerine getirmesi, iktidar çevresinde bu tür kişilere yüz verenlerin de kendilerine çeki düzen vermesi artık bir zorunluluk hâline gelmiştir.
Bu tür kişilere verilen yüzün, hangi tehdit noktasına kadar varabildiği ortadadır.
Artık bu konularda en küçük bir tavize izin vermeyecek bir düzen ve uygulama oluşturulmalıdır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna ve onun miras bıraktığı makamlarda oturan devlet adamlarına yönelik bu hadsizlik ve saygısızlıkların son bulması, devlet ciddiyetinin ve toplumsal huzurun gereğidir."