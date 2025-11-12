AKP'li trol Furkan Bölükbaşı'na sosyal medya engeli

AKP'li trol Furkan Bölükbaşı'na sosyal medya engeli
Yayınlanma:
Atatürk düşmanlığı ile tanınan AKP'li trol Furkan Bölükbaşı, tutuklandı. Bölükbaşı'nın sosyal medya hesabı da engellendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alması ve çirkin dili ile tanınan AKP'li troll Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a 'idam' imasında bulundu. "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu"ndan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bölükbaşı'na da bir tek Hizbullah ile yakınlığı ile bilinen Hüda-par'dan destek geldi.

Cumhur İttifakı'nın ortağı Hüda-par'ın yöneticileri, sosyal medyadan Bölükbaşı'nın sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti.

HÜDA-PAR'dan Erdoğan'ı idamla tehdit eden AKP'li trol Bölükbaşı'na destekHÜDA-PAR'dan Erdoğan'ı idamla tehdit eden AKP'li trol Bölükbaşı'na destek

SOSYAL MEDYA HESABI KAPANDI

Bölükbaşı hakkında da yeni bir gelişme yaşandı. Bölükbaşı'nın sosyal medya hesabı engellendi.

bolukbasi.jpg
Bölükbaşı'nın attığı skandal paylaşım

Türkiye'deki bir IP bağlantısı ile internet kullanan kullanıcılar, Bölükbaşı'nın X'teki sosyal medya hesabına ulaşamadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

