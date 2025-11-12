AKP'li trol Furkan Bölükbaşı'na sosyal medya engeli

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alması ve çirkin dili ile tanınan AKP'li troll Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a 'idam' imasında bulundu. "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu"ndan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bölükbaşı'na da bir tek Hizbullah ile yakınlığı ile bilinen Hüda-par'dan destek geldi.

Cumhur İttifakı'nın ortağı Hüda-par'ın yöneticileri, sosyal medyadan Bölükbaşı'nın sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti.

SOSYAL MEDYA HESABI KAPANDI

Bölükbaşı hakkında da yeni bir gelişme yaşandı. Bölükbaşı'nın sosyal medya hesabı engellendi.

Bölükbaşı'nın attığı skandal paylaşım

Türkiye'deki bir IP bağlantısı ile internet kullanan kullanıcılar, Bölükbaşı'nın X'teki sosyal medya hesabına ulaşamadı.