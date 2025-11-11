HÜDA-PAR'dan Erdoğan'ı idamla tehdit eden AKP'li trol Bölükbaşı'na destek

HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Faruk Dinç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı idamla tehdit eden AKP'li troll Furkan Bölükbaşı'na destek verdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sık sık hadsiz söylemlerde bulunan AKP'li troll Furkan Bölükbaşı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 10 Kasım üzerinden tepki göstererek idam imasında bulunmuştu.

Pazartesi akşam saatlerinde gözaltına alınan Bölükbaşı, salı günü 'cumhurbaşkanına suikast TCK 310'uncu maddesi "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu"ndan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika | Furkan Bölükbaşı tutuklandı

ERDOĞAN'I İDAMLA TEHDİT EDEN AKP'Lİ TROLLE HÜDA-PAR'DAN DESTEK

Erdoğan'a idam tehdidinde bulunan Bölükbaşı'na Cumhur İttifakı paydaşlarından HÜDA-PAR'dan destek geldi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Faruk Dinç'in X paylaşımı (11.11.2025)

HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Faruk Dinç, Bölükbaşı'nın paylaşımında Cumhurbaşkanı'na yönelik herhangi bir tehdit unsuruna rastlamadığını belirterterek şu açıklamayı yaptı: