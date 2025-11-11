HÜDA-PAR'dan Erdoğan'ı idamla tehdit eden AKP'li trol Bölükbaşı'na destek

HÜDA-PAR'dan Erdoğan'ı idamla tehdit eden AKP'li trol Bölükbaşı'na destek
Yayınlanma:
Atatürk'e yönelik hadsiz ifadeleri bulunan AKP'li troll Furkan Bölükbaşı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik idam imasında bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bölükbaşı'na Cumhur İttifakı ortaklarından HÜDA-PAR'dan destek geldi.

HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Faruk Dinç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı idamla tehdit eden AKP'li troll Furkan Bölükbaşı'na destek verdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sık sık hadsiz söylemlerde bulunan AKP'li troll Furkan Bölükbaşı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 10 Kasım üzerinden tepki göstererek idam imasında bulunmuştu.

Pazartesi akşam saatlerinde gözaltına alınan Bölükbaşı, salı günü 'cumhurbaşkanına suikast TCK 310'uncu maddesi "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu"ndan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ERDOĞAN'I İDAMLA TEHDİT EDEN AKP'Lİ TROLLE HÜDA-PAR'DAN DESTEK

Erdoğan'a idam tehdidinde bulunan Bölükbaşı'na Cumhur İttifakı paydaşlarından HÜDA-PAR'dan destek geldi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Faruk Dinç'in X paylaşımı (11.11.2025)

HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Faruk Dinç, Bölükbaşı'nın paylaşımında Cumhurbaşkanı'na yönelik herhangi bir tehdit unsuruna rastlamadığını belirterterek şu açıklamayı yaptı:

  • "Kendisi, Kemalizm tehdidine dikkat çekerek geçmişte yaşanan mağduriyetleri hatırlatmıştır. Herkes, şiddete ve hakarete başvurmadan düşüncelerini özgürce ifade edebilmelidir. Bu sebeple, Furkan Bölükbaşı’nın serbest bırakılması ve yaşatılan mağduriyetin daha fazla sürmemesi gerekir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

