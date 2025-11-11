Son dakika | Furkan Bölükbaşı tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımıyla gündeme gelen 'AKP'li trol' Furkan Bölükbaşı hakkında gözaltı kararı vermişti.

Bölükbaşı hakkında TCK 310'uncu maddesi "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bölükbaşı, başka bir kullanıcının paylaşımını alıntılamış, daha sonra bu paylaşımı silmişti.

FURKAN BÖLÜKBAŞI TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bölükbaşı söz konusu paylaşımı kendisinin yapmadığını söyledi.

Bölükbaşı'nın ifadesi şu şekilde: "Zira siber suçların tespit ettiği araştırma raporunda yer alan ekran görüntüsündeki tespit saati 17.15 tir oysa savcılığın tespit ettiği ekran görüntüsünün saati ise 15.17'dir. Bu anlamda araştırma raporundaki tespit hatalıdır. Yine siber suçların araştırma raporunda bahse konu ekran görüntüsünün saati 17.15 olarak belirtilmesine rağmen bu ekran görüntüsü birçok kez siber suçların tespit ettiği saatten önce birçok X kullanıcısı tarafından paylaşılmıştır. Bu iki durum arasında yaklaşık 2 saat bulunmaktadır. Bahse konu mecranın niteliği gereği bir paylaşım yapılmadan önce ekran görüntüsü alınarak bu paylaşım yapılamaz. Savcılığın tespit ettiği ekran görüntüsünde bir 'Omerdumgiriz' isimli bir kullanıcının paylaşımının alıntılandığı görülmektedir. Ancak siber suçların tespitinde böyle bir alıntılama bulunmamaktadır. Ayrıca yine savcılığın tespit ettiği ekran görüntüsünde diğer bütün X paylaşımlarında olduğu gibi görüntülenme sayısı görülmektedir. Ancak siber suçların araştırma raporunda bu hususta bulunmamaktadır. Yine siber suçlar tarafından yapılan tespite ait url adresinin bir tarayıcıya girildiği zaman 'burada görecek bir şey yok. Henüz...' şeklinde ibare ile karşılaşılmaktadır. Oysa eğer bu urlye bağlı bir paylaşım yapılmış olsaydı tarayıcıya bu url girildiği taktirde ya paylaşımın kendisi görüntülenirdi yada silinme durumunda "bu gönderi silindi " uyarısı belirirdi. Bu nedenlerden ötürü siber suçların tespitine katılmıyorum. Ve bu tespitin sonradan üretilmiş olduğunu düşünüyorum."

KENDİSİNİ "AKP'LİYİM" DİYEREK SAVUNDU