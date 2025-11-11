Son dakika | Furkan Bölükbaşı hakkında tutuklama talebi

Son dakika | Furkan Bölükbaşı hakkında tutuklama talebi
Yayınlanma:
Son dakika haberi... AKP'li trol Furkan Bölükbaşı hakkında tutuklama talep edildi. Bölükbaşı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımıyla gündeme gelen ve daha sonra bunu silen 'AKP'li trol' Furkan Bölükbaşı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, X sosyal medya platformunda paylaşım yapan Bölükbaşı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

Bölükbaşı hakkında TCK 310'uncu maddesi "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bölükbaşı, başka bir kullanıcının paylaşımını alıntılamış, daha sonra bu paylaşımı silmişti. Ayrıca Bölükbaşı'nın X hesabı engellendi.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Gözaltına alınan Bölükbaşı 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

aktrol-furkan-bolukbasi-gozaltina-alindi.jpg

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan paylaşımları nedeniyle tepkilere neden olan Bölükbaşı, "Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapmıştı. Bölükbaşı daha sonra tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Siyaset
Dinozorlar Adana'da da çürümeye terk edildi
Dinozorlar Adana'da da çürümeye terk edildi
CHP'li Yavuzyılmaz ayrımcılığı duyurdu: Yabancı mühendislere Türk mühendislerin 11 katı fazla maaş ödeniyor
CHP'li Yavuzyılmaz ayrımcılığı duyurdu: Yabancı mühendislere Türk mühendislerin 11 katı fazla maaş ödeniyor