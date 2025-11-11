Son dakika | Furkan Bölükbaşı hakkında tutuklama talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımıyla gündeme gelen ve daha sonra bunu silen 'AKP'li trol' Furkan Bölükbaşı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, X sosyal medya platformunda paylaşım yapan Bölükbaşı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

Bölükbaşı hakkında TCK 310'uncu maddesi "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bölükbaşı, başka bir kullanıcının paylaşımını alıntılamış, daha sonra bu paylaşımı silmişti. Ayrıca Bölükbaşı'nın X hesabı engellendi.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Gözaltına alınan Bölükbaşı 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan paylaşımları nedeniyle tepkilere neden olan Bölükbaşı, "Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapmıştı. Bölükbaşı daha sonra tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.