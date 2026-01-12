Eski AKP'li başkan trafik kazasında hayatını kaybetti

Eski AKP'li başkan trafik kazasında hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden sürücü Sertaç Dede'nin eski AKP Hayrabolu Gençlik Kolları Başkanı olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Karababa Mahallesi'nde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Sertaç Dede idaresindeki 22 AEK 072 plakalı otomobil ile Nezir G. yönetimindeki 34 VS 5112 plakalı minibüs çarpıştı.

tekirdag-trafik-kazasi.jpg

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipleri yaptığı ilk incelemede, sürücülerden Sertaç Dede'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Dede'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ'da dehşete düşüren olay! CHP'li ismin annesi yanan evde bıçaklanmış halde ölü bulunduTekirdağ'da dehşete düşüren olay! CHP'li ismin annesi yanan evde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Kaza sonucu otomobil sürücüsünün eşi Tuğba Dede ve 11 aylık Parla Dede ile minibüs sürücüsü Nezir G. ise yaralandı.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sertaç Dede'nin eski AKP Hayrabolu Gençlik Kolları Başkanı olduğu öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

