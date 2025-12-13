AKP'nin sessizliği devam ediyor! Öcalan ile görüştüler ama rapora bile koymadılar

İmralı Süreci içinn TBMM'de kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nda dinlemeler sona erdi, raporlama aşamasına geçildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tüm partilerden sürece dair görüş ve önerilerini yazılı olarak TBMM Başkanlığı’na iletmelerini istedi.

CHP, hazırladığı detaylı raporu pazartesi günü TBMM’ye sunacak. AKP ise raporunu önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a iletecek, ardından Meclis Başkanlığı’na teslim edecek.

Yeniden Refah Partisi ile Yeni Yol Grubu da raporlarını pazartesi günü sunmayı planlıyor. DEM Parti, MHP, DSP ve EMEP ise raporlarını şimdiden teslim etti.

Bütün raporlar toplandıktan sonra, TBMM Başkanlığı bunları tüm partilerle paylaşacak. Ardından nihai raporun yazımına geçilecek. Bu raporun ay sonuna kadar Genel Kurul’a sunulması bekleniyor.

AKP ve MHP raporlarında ortak noktalar ve ayrışmalar

AKP’nin hazırladığı “Terörsüz Türkiye” başlıklı 60 sayfalık rapor, bu hafta Meclis’e sunulacak. MHP ise 120 sayfalık kapsamlı raporunu şimdiden iletti. İki raporda da temel şart olarak; terör örgütü PKK'nın silah bırakması, dağılması ve bu durumun resmî makamlarca teyit edilmesi öngörülüyor.

Suça karışmamış örgüt üyeleri için Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 221. maddesi çerçevesinde cezadan muafiyet öneriliyor. Ancak bu durumun “tam beraat” anlamına gelmediği, denetimli serbestlik ve adli takip süreçlerinin işletileceği vurgulanıyor.

ÖCALAN FARKI RAPORLARDA ORTAYA ÇIKTI

Her iki rapor da, teslim olan kişilere yönelik psikolojik destek, sosyal uyum ve meslek edindirme programlarının önemine dikkat çekiyor.

Ancak AKP raporunda terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan’ın adı geçmezken, MHP raporu Öcalan’ı doğrudan örgütün dağılması için bir başlık olarak ele alıyor. Bu durum iki parti arasındaki en net farklılık olarak öne çıkıyor.

MHP raporu, PYD’yi PKK’nın bir parçası olarak tanımlayıp dağıtılması gereken bir unsur olarak sunuyor. AKP ise doğrudan PYD adını kullanmıyor; onun yerine "Suriye’de yeni bir yapı oluşmaması" ifadesine yer veriyor.

CHP'den 'Yeşil' için iki soru önergesi

AKP’nin üç temel şartı şöyle sıralanıyor:

"Kandil’in etkisiz hâle getirilmesi, 10 Mart Mutabakatı’na uyulması ve Suriye’de yeni bir yapılanmaya izin verilmemesi"

MHP ise tüm örgüt yapılarının tamamen tasfiyesini istiyor.

ŞEYH SAİD ÖRNEĞİ

AKP raporunda, Cumhuriyet’in kuruluş döneminde çıkarılan af yasalarına örnekler veriliyor. Bu çerçevede Şeyh Said destekçilerine yönelik düzenlemeler hatırlatılıyor: İdam hükmü verilmesine rağmen, beş yıl içinde suç işlemeyenlerin cezası infaz edilmemişti.

AKP, benzer şekilde örgüt dağıldığında cezaların düşürülmesini ve adli takip mekanizmalarının devreye alınmasını öneriyor. MHP ise mevcut infaz yasasının tamamen yenilenmesi gerektiğini savunuyor; mevcut düzenlemeyi “yamalı bohça” olarak tanımlıyor.

Her iki parti de suça karışmamış örgüt üyeleri için yasal düzenlemelere sıcak bakıyor. Ancak Öcalan’ın rolü, PYD’nin konumu ve sürecin kapsamı gibi başlıklarda önemli ayrışmalar dikkat çekiyor. Bu farklar, nihai raporun şekillenmesinde belirleyici olabilir.