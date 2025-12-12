CHP'den 'Yeşil' için iki soru önergesi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kamuoyunda “Yeşil” kod adıyla bilinen ve faili meçhul cinayetlerin sorumlusu olarak gösterilen Mahmut Yıldırım hakkında ortaya atılan iddiaların aydınlatılması amacıyla Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yazılı soru önergeleri verdi.

Tanrıkulu, Tunç'un yanıtlaması için verdiği soru önergesinde şunları kaydetti:

Telefon açıp 'Ben Yeşil' dedi! Şu anda nerede olduğunu söyledi...

Bu iddialar, Türkiye’nin yakın dönem insan hakları ihlalleri, faili meçhul cinayetler, yasa dışı yapılanmalar ve derin devlet yapılarıyla ilgili tartışmalar açısından oldukça önemlidir. Kamuoyunda infial yaratan bu açıklamaların aydınlatılması, demokratik hukuk devleti ilkesinin gereğidir."

Uzun yıllar Azerbaycan’da kaldığını, şu anda Suriye’de bir ülkücü yakınının yanında bulunduğunu, Konya’da yakalanıp daha sonra talimatla serbest bırakıldığını, Hizbullah’ın 1990’lı yıllarda devlet tarafından PKK’ya karşı desteklendiğini, Bulunduğu yerin devlet tarafından bilindiğini iddia etmiştir.

Türkiye’de “faili meçhul” olarak kayıtlara geçen çok sayıda olayda adının geçtiğini,

"Kamuoyunda “Yeşil” kod adıyla bilinen Mahmut Yıldırım’a ilişkin olarak gazeteci Saygı Öztürk, 11 Aralık 2025 tarihli haberinde, kendisini “Yeşil” olarak tanıtan bir kişinin telefonla arayarak devlet görevlileri ve kamuoyunda uzun yıllardır tartışılan faili meçhul cinayetler, Abdullah Öcalan’a yönelik iddia edilen suikast planı, Hizbullah yapılanması ve bazı devlet görevlileri ile ilişkiler konusunda ciddi ve vahim iddialarda bulunduğunu aktarmıştır.

Tanrıkulu'nun Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yönelttiği 8 soru da şöyle:

"1. “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım’ın hayatta olup olmadığına ilişkin devlet kurumlarında bulunan resmî bir kayıt veya istihbarat bilgisi var mıdır?



2. Mahmut Yıldırım’ın Suriye’de bulunduğu yerin devlet tarafından bilindiği, kendisi tarafından iddia edilmiştir. Bu iddia doğru mudur? Doğru ise, söz konusu kişi hakkında neden bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmamıştır?



3. 1990’lı yıllarda Abdullah Öcalan’a yönelik Şam’da gerçekleştirildiği iddia edilen suikast planı hakkında devlet arşivlerinde herhangi bir bilgi, belge veya değerlendirme bulunmakta mıdır?



4. Mahmut Yıldırım’ın Konya’da yakalanıp talimatla serbest bırakıldığı yönündeki iddiası doğru mudur? Doğru ise, bu talimatı veren kişi veya kurum kimdir?



5. İlgili kişinin, 1990’lı yıllarda Hizbullah’ın devlet tarafından PKK’ya karşı kullanıldığı yönündeki iddiası hakkında Bakanlığınızca veya diğer ilgili kurumlarca yürütülmüş bir soruşturma var mıdır? Varsa sonuçları nelerdir?



6. Faili meçhul cinayetlerde adı sıkça geçen Mahmut Yıldırım hakkında bugüne kadar hangi soruşturmalar yürütülmüş, bu soruşturmaların akıbeti ne olmuştur? Açık dosya var mıdır?



7. Mahmut Yıldırım’ın karaciğer naklinin başka bir kimlik üzerinden yapıldığı iddiası doğru mudur? Bu yönde herhangi bir adli veya idari inceleme yapılmış mıdır?



8. Son günlerde kamuoyunda yeniden gündeme gelen bu iddialar üzerine Bakanlığınızca yeni bir soruşturma veya değerlendirme süreci başlatılmış mıdır?"