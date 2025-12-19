Esenyurt'ta sahte 150 bin euro ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Sultaniye Mahallesi’ndeki bir adreste sahte para bulunduğu bilgisine ulaştı. Gelen ihbar üzerine teknik ve fiziki çalışma başlatan ekipler, paraların saklandığı belirlenen evi takibe aldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından söz konusu adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MİKRO DÜZEYDE "GEÇERSİZ" İBARESİ TESPİT EDİLDİ

Evde yapılan detaylı aramalarda, sahte olduğu belirlenen toplam 150 bin euro değerinde banknot ele geçirildi. Paralar üzerinde yapılan uzman incelemesinde, aldatıcılığı artırmak amacıyla kağıtların üzerine ancak çok dikkatli bakıldığında görülebilecek mikro düzeyde "geçersiz" ibaresinin basıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında evde bulunan bir şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sahte paralara el konulurken, gözaltına alınan şahsın emniyetteki sorgusunun ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.