Esenyurt'ta sahte 150 bin euro ele geçirildi

Yayınlanma:
İstanbul Esenyurt'ta bir eve düzenlenen operasyonda, üzerinde mikro düzeyde "geçersiz" ibaresi bulunan sahte 150 bin euro ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Sultaniye Mahallesi’ndeki bir adreste sahte para bulunduğu bilgisine ulaştı. Gelen ihbar üzerine teknik ve fiziki çalışma başlatan ekipler, paraların saklandığı belirlenen evi takibe aldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından söz konusu adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

istanbul-esenyurtta-sahte-150-bin-euro-1070564-317687.jpg

MİKRO DÜZEYDE "GEÇERSİZ" İBARESİ TESPİT EDİLDİ

Evde yapılan detaylı aramalarda, sahte olduğu belirlenen toplam 150 bin euro değerinde banknot ele geçirildi. Paralar üzerinde yapılan uzman incelemesinde, aldatıcılığı artırmak amacıyla kağıtların üzerine ancak çok dikkatli bakıldığında görülebilecek mikro düzeyde "geçersiz" ibaresinin basıldığı tespit edildi.

Malatya'da tren kazası: İşe gitmeye çalışan genç hayatını kaybettiMalatya'da tren kazası: İşe gitmeye çalışan genç hayatını kaybetti

ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında evde bulunan bir şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sahte paralara el konulurken, gözaltına alınan şahsın emniyetteki sorgusunun ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Türkiye
Yeğeninin eşini bıçaklayarak öldürdü: Eniştesinin de katiliymiş
Yeğeninin eşini bıçaklayarak öldürdü: Eniştesinin de katiliymiş
Kasım Garipoğlu’nun şoförü gözaltına alındı
Kasım Garipoğlu’nun şoförü gözaltına alındı
Özgür Özel'den Maraş Katliamı paylaşımı
Özgür Özel'den Maraş Katliamı paylaşımı