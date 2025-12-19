Sultangazi'de 'çöp bırakma' yasağı genişliyor

Sultangazi Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek amacıyla hayata geçirdiği bina önlerine, kaldırımlara ve boş arsalara çöp bırakma yasağının kapsamını genişleterek uygulamayı 12 mahalleye yaydı.

Sultangazi Belediyesi tarafından başlatılan uygulama kapsamında, yasağın geçerli olduğu mahallelerde vatandaşların çöplerini yol kenarlarına veya bina önlerine bırakmasına izin verilmiyor. Atıkların, sokaklara sık aralıklarla yerleştirilen konteynerlere atılması zorunlu tutuluyor. Belirlenen kurallara uymayarak çöplerini konteyner dışına, kaldırıma veya boş arsalara bırakan kişilere ise idari para cezası uygulanıyor.

İKİ MAHALLE DAHA KAPSAMA ALINDI

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, Yunus Emre ve Esentepe mahallelerinin de sisteme dahil edildiğini duyurdu. Yeni eklenen mahallelerde konteyner kurulumlarının tamamlandığını ifade eden Dursun, "Uygulamanın geçerli olduğu mahalle sayısını 12’ye yükselttik. Kısa süre içerisinde ilçemizdeki 15 mahallenin tamamında bu yasak geçerli olacak" bilgisini paylaştı.

BELEDİYE BAŞKANI DURSUN’DAN DUYARLILIK ÇAĞRISI

Ekiplerin yasağa uyulup uyulmadığını sürekli olarak denetlediğini vurgulayan Başkan Dursun, temiz bir çevre için vatandaşların desteğinin kritik olduğunu belirtti. Dursun, "Vatandaşlarımızdan ricamız, komşularımızın ve çevremizin sağlığı için çöp yasağı konusunda daha duyarlı olmalarıdır" diyerek ilçe sakinlerine çağrıda bulundu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

