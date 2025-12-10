Arpaguş'un kararı Diyanet'i karıştırdı!

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın döneminin aksine verilen kararlarla dikkat çekerken aldığı bir atama kararı ile kurum kadrolarında tepkilere neden oldu.

İstisnai müşavirlik kadrosuna Ali Erbaş döneminde önce basın müşaviri sonra başkanlık müşaviri olarak görev yapan Burak Orhan’ın yerine yeni bir ismi atayan Arpaguş, "Kurumsal yapı her geçen gün zarar görüyor" tepkilerine neden oldu.

ARPAGUŞ'UN KARARI DİYANET'İ KARIŞTIRDI!

Arpaguş’un İstanbul Müftülüğü döneminde Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi personeli olarak görev yapan Mehmet Fatih Sönmez’in, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki dört istisnai müşavirlik kadrosundan birine ataması kurum kadrolarında tepki yarattı.

Arpaguş'un müftülük görevindeyken vakıf tarafından yapılan tüm harcamalarını organize eden isim olarak bilinen Sönmez'in devlet memurluğunda görev yapmadan müşavirlik makamına getirilmesi, dini yükseköğrenim şartını karşılamaması tepkilerin ana başlıkllarını oluşturdu.

Mustafa Bildircin'in haberine göre; Diyanet kaynakları, dini öğrenimi olmayan bir kişinin kurumun vitrinine getirilmesini, “Kritik hata” olarak değerlendirirken Ali Erbaş'ın müşaviri Burak Orhan’ın, “Sönmez’e yer açmak için” düz memurluğa çekildiği iddiasının rahatsızlık yarattığını ortaya koydu. Sönmez’in resmi ziyaretlerdeki fotoğraf karelerinde resmi sıfatı olmadan yer alması, bürokratik teamüllere uyulmadığı yönünde değerlendirmelere neden oldu.

"ERBAŞ DİYANET’İ GÖMDÜ UMARIZ O MEZAR TAŞINI DİKMEZ"

Diyanet kaynakları, atamanın kurumda ciddi bir kırılma yarattığını belirterek şu değerlendirmelerde bulunuyor:

“Başkan elbette danışman ekibini belirleyecek. Ancak il müftüleri, ilçe müftüleri, iş insanları ve STK’ler işlerini artık Mehmet Fatih Sönmez’i arayarak hallediyor. Sönmez için ‘Yeni dönemin Hasan Güçlü’sü olacak’ deniyor. Kurumsal yapı her geçen gün zarar görüyor.

İlahiyat mezunu olmayan, Diyanet’in merkez teşkilatını bilmeyen bir kişiyi bu kadar vitrine taşımak kuruma da başkana da atanan kişiye de zarar verir. Başkan bu eleştirileri duymalı. Önünde sekiz yıllık olumsuz bir örnek var. Ali Erbaş Diyanet’i gömdü, umarız yeni başkan mezar taşını dikmez.”