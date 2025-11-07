Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ali Erbaş'ın geleneğini sürdürüyor! 10 Kasım öncesi hutbede Atatürk yine yok!

10 Kasım’da Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm yurtta minnetle anılacak. Ancak Atatürk’ün kurduğu Diyanet, bu yıl da 'geleneğini' bozmayarak Cuma hutbesinde Atatürk'ü anmadı.

Milli bayramlarda ve 10 Kasım’a denk gelen cuma hutbelerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmayan Diyanet İşleri Başkanlığı, geleneği bu yıl da bozmadı.

Diyanet İşleri Başkanı’nın milli bayramlarda ve anma günlerinde Anıtkabir’e gitmemesi, Ali Erbaş’ın 2017-2025 yılları arasındaki görev süresinde “kurumun normali” haline gelmişti. Bu tavır, yıllardır kamuoyunda tepkilere neden oluyor.

Ekim ayında göreve başlayan yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, makam odasına Atatürk fotoğrafı asınca, kurumun Atatürk’e yönelik bu tutumunda değişiklik olabileceği yorumları yapılmıştı. Ancak Arpaguş’un da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir’i ziyaret etmemesi, Diyanet’te çizginin değişmediğini gösterdi.

ATATÜRK’E VEFASIZLIK

Diyanet İşleri Başkanlığı’nı 3 Kasım 1924’te kuran Atatürk, bugün Türkiye’nin dört bir yanında okunacak “Vefa imandandır” başlıklı cuma hutbesinde de anılmadı. Hutbede, vefanın İslam’da insanı Allah’ın rızasına ve dünya mutluluğuna ulaştıran önemli bir özellik olduğu vurgulandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

