Ali Erbaş helallik istedi! Yeni başkan Safi Arpaguş da elini öptü
Yayınlanma:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koltuğunu Safi Arpaguş'a bıraktı. Erbaş, veda töreninde helallik ve şahitlik istedi. Erbaş'ın 101 bin lira emekli maaşı alacağı öğrenilmişti. Arpaguş, törende Erbaş'ın elini öptü.
Türkiye'nin en tartışmalı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, görevi bıraktı. Erbaş'ın yerine Safi Arpaguş geçti.
Erbaş, görev süresi boyunca bindiği lüks otomobiller, yurt dışı harcamaları ve ailesinin lüks hayatı basına konu olmuştu.
Ali Erbaş son duasını etmedi: Temel atma törenine yardımcısını gönderdi
Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki veda töreninde konuştu. Erbaş, Arpaguş'a sarıldıktan sonra ona cübbe ve sarığını giydirdi. Arpaguş, sarığı giyerken Erbaş'ın elini öptü.
Ayrıca Erbaş, konuşmasında helallik ve şahitlik istedi. 101 bin lira emekli maaşı alacağı öğrenilen Erbaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- "Emanetini yüklendiğim bu onurlu vazifenin ağır sorumluluğunu birlikte taşıdığımız bütün meslektaşlarıma, mesai arkadaşlarıma, Diyanet İşleri Başkanlığımızın her kademesindeki görev arkadaşlarıma ve Türkiye Diyanet Vakfımızın fedakar yöneticilerine, çalışanlarına, mensuplarına gönülden teşekkür ediyorum ve hepsinden Allah razı olsun diyorum. Kendilerine hayır dualar ediyor her birini muhabbetle selamlıyor. Onlardan da hayır dualarını bekliyorum. İnşallah. Bu kutlu vazifeyi iki dönem boyunca şahsıma tevdi eden muhterem Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum.
- Bu ulvi emaneti değerli kardeşim, kadim dostum, aynı fakülteden mezun olduğumuz ve uzun yıllardır birlikte çok güzel çalışmalar yaptığımız, özellikle İstanbul Müftülüğü döneminde Profesör Doktor Safi Arpağuş hocamıza devrediyor olmaktan da büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum.
- İşte biz de onu örnek alarak Resulullah efendimizin bir varisi olarak onu örnek alarak kınayanın kınamasına aldırmadan zorluklara göğüs gererek emanet aldığımız benden önceki 17 Diyanet İşleri Başkanımızın adeta ilmek ilmek dokuyarak getirmiş olduğu noktadan, aşamadan daha yukarılara bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte getirmeye gayret ettik. Elhamdülillah. Aldığımız dualar inşallah bizim amel defterimizde karşımıza çıkacaktır.
- Ben de şimdi sizleri şahit tutmak istiyorum. Değerli hocalarım Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bulunduğum süre içerisinde başkanlıkta vakıfta gece gündüz demeden daha iyi noktalara getirmek için Allah rızası için ihlasla, samimiyetle, aşkla, heyecanla çalıştığımıza birlikte şahitlik eder misiniz? Allah sizden razı olsun.
- Ben bu vesileyle ateşten gömleği üzerimizde taşıdığımız bu 8 yıllık süre içerisinde zorlukları bizimle beraber benimle beraber göğüsleyen aileme muhterem hanımıma çocuklarıma hepsine çocuklarıma, evlatlarıma hepsine çok teşekkür ediyorum.
- Haklarını bana helal etsinler. Onları belki çok yorduk, çok üzdük ama bu görevin kaderi budur. Cenabı Hak onlardan razı olsun. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun."