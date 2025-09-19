Ali Erbaş helallik istedi! Yeni başkan Safi Arpaguş da elini öptü

Türkiye'nin en tartışmalı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, görevi bıraktı. Erbaş'ın yerine Safi Arpaguş geçti.

Erbaş, görev süresi boyunca bindiği lüks otomobiller, yurt dışı harcamaları ve ailesinin lüks hayatı basına konu olmuştu.

Ali Erbaş son duasını etmedi: Temel atma törenine yardımcısını gönderdi

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki veda töreninde konuştu. Erbaş, Arpaguş'a sarıldıktan sonra ona cübbe ve sarığını giydirdi. Arpaguş, sarığı giyerken Erbaş'ın elini öptü.

Ayrıca Erbaş, konuşmasında helallik ve şahitlik istedi. 101 bin lira emekli maaşı alacağı öğrenilen Erbaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: