Ali Erbaş son duasını etmedi: Temel atma törenine yardımcısını gönderdi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 8 yıllık Ali Erbaş dönemi, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalı kararla resmen sona erdi.

Görevde bulunduğu sürede boyunca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hutbelerde yer vermemesi, lüks makam otomobili, yönettiği bakanlıklardan fazla kurum bütçesi gibi çok fazla nedenden eleştirilerin hedefinde olan Erbaş'ın görevde kalabilmek için mevzuat değişikliği talep ettiği ancak Erdoğan'ın kabul etmediği iddia edildi.

Görev süresi yarın sona erecek Ali Erbaş'ın skandallarla dolu 8 yıllık karnesini çıkardık!

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un yerine atanması ile 119 bin TL maaş ile süper emekliliğe adım atan Erbaş, görev süresinin son gününde beklenmedik bir hamle yaptı.

ALİ ERBAŞ SON DUASINI ETMEDİ

Dışişleri Bakanlığının hizmet ihtiyaçlarını karşılamak üzere 15 Temmuz Şehitler Bulvarı Ümitköy Kavşağı'nda inşa edilecek yeni yerleşkenin temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapıldı.

Törende başta Hakan fidan olmak üzere çok sayıda bakan hazır bulunurken gözler görev süresinin sonuna gelen Ali Erbaş'ı aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı tüm programlarda yer alıp dua etmeyi kimseye bırakmayan Ali Erbaş, 8 yıllık görev süresince yaptığının aksine törene katılmadı. "Çelik Kubbe" duası ile tören dualarının sonuncusunu yapan Erbaş'ın, temel atma törenine katılmaması "görev süresi uzatılmayınca gelmedi" yorumları yaptırdı.

TEMEL ATMA TÖRENİNE YARDIMCISINI GÖNDERDİ

Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından önce dua edilen törende dua sonrasında butona basılarak temele ilk beton döküldü.

Törenin dua bölümünde eski Diyanet İşleri Ali Erbaş'ın yerine Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen yer aldı.