Görev süresi yarın sona erecek Ali Erbaş'ın skandallarla dolu 8 yıllık karnesini çıkardık!

Cumhurbaşkanlığına bağlı Diyanet İşlerinin Başkanı Ali Erbaş’ın görev süresi yarın sona eriyor. 17 Eylül 2017’de göreve başlayan Erbaş, sekiz yıl boyunca dini söylemleri ve kurumun yönetim anlayışıyla siyasetin ve toplumun en çok tartıştığı isimlerden biri oldu.

ATATÜRK VE LAİKLİK TARTIŞMALARI

Görev süresi boyunca ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adının anılmaması, özellikle milli bayramlarda okunan hutbelerde Atatürk’e yer verilmemesi de sık sık gündeme geldi.

Yurttaşlar Diyanet'i Cumhuriyet’in kurucu değerlerinin hedef aldığı gerekçesiyle eleştirdi.

Ayrıca Diyanet, cuma hutbelerinde kadının miras hakkını ve laik eğitimi hedef alan birçok açıklama yaptı. Eğitim sendikaları birçok kez Diyanet'in laiklik karşıtı uygulamalarına tepki gösterdi.

BÜTÇESİ BİRÇOK BAKANLIĞI GERİDE BIRAKTI

Diyanet’in 2025 yılı için talep ettiği 130 milyar TL’yi aşan bütçe de eleştiri oklarını üzerine çekti. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda muhalefet milletvekilleri, “Diyanet’in bütçesi 6 bakanlığı geçti. Bu kurumun öncelikleri yeniden tartışılmalı” açıklamalarıyla Diyanet'e ayrılan bütçeye tepki gösterdi.

'GÖSTERİŞ HARAM' DEDİ LÜKS ARAÇLARLA GEZDİ

Başkanlık makamında kullanılan Audi marka lüks araç da Erbaş’ın dönemine damga vuran konular arasında yer aldı. Muhalefet, “Vatandaşa tasarruf çağrısı yapılırken Diyanet Başkanı lüks araçla geziyor” diyerek tepkisini dile getirdi. Erbaş ise araç tartışmasına “Diyanet’in bütçesi personeline gidiyor, israf söz konusu değil” sözleriyle yanıt verdi.

VIP HAC VE AYRICALIK İDDİALARI

Erbaş ve ailesiyle ilgili “VIP hac” tartışmaları da gündemden düşmedi. İddialara göre eşi Hatice Erbaş, kuraya girmeden özel kontenjanla defalarca hac yaptı. CHP’li milletvekilleri konuyu Meclis’e taşıyarak “Halk yıllarca sıra beklerken bu ayrıcalığın kaynağı nedir?” diye sordu. Diyanet ise yaptığı açıklamalarda söz konusu iddiaları reddetti.

LGBTİ+ BİREYLERİ DE HEDEF ALDI

Erbaş’ın görev süresine damga vuran en önemli başlık Cuma hutbeleri oldu. 2020 yılında verdiği bir cuma hutbesinde LGBTİ+ bireyleri hedef alan ifadeleri büyük tepki topladı. Erbaş, “İslam zinayı en büyük haramlardan sayıyor. Nesilleri çürütüyor, hastalıklara sebep oluyor. LGBTİ sapkınlığı da zinayı meşrulaştırıyor” sözleriyle eleştirilerin odağına yerleşti. Türkiye'de birçok baro harekete geçti ve birçok kurum bu ifadeleri ayrımcılık olduğu belirtildi.

DAMADINA KOLTUK, KIZINA LÜKS DÜĞÜN

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Düzce Çilimli’de müftü olan damadı Muhammed Likoğlu’nun hizmet süresinin yetmemesine rağmen, 1. sınıf ilçe olan İstanbul Beykoz Müftülüğü’ne atanması tartışmalara neden olmuştu. Erbaş'ın kızı Merve Safa Erbaş Likoğlu da Beykoz’da vaize olarak görevlendirildiği iddiaları gündeme gelmişti.

Erbaş’ın kızı Şeyda Nur Erbaş Küçük’ün ayrıca 2019 yılında Ankara’nın lüks semtinde bulunan Bilkent Otel’de evlendiği belirtildi. Lüks düğünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nikâh şahidi olduğu da ifade edildi.