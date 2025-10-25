Safi Arpaguş'un iki büyük sınavı

Cumhuriyetin ilk yıllarında hem din adamı hem de milli mücadele destekçisi kimliğiyle öne çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Diyanet İşleri Başkanı Rifat Börekçi’nin mezarı bakımsız hâlde duruyor.

Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’nda bulunan mezarın uzun süredir temizlenmediği, en dikkat çeken unsurun ise mezar taşındaki büyük yazım hatası olduğu görüldü.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; mezar taşında “Diyanet İşleri Reisi” yerine “Diyayet İşleri Reisi” yazıyor.

Börekçi’nin adını taşıyan bu mezar taşındaki hata yıllardır düzeltilmedi.

SAFİ ARPAGUŞ HAREKETE GEÇECEK Mİ?

Eski Başkan Ali Erbaş döneminde konuya dair bir adım atılmazken, 17 Eylül 2025’te göreve başlayan yeni başkan Prof. Dr. Safi Arpaguş’un da mezara ilişkin herhangi bir girişimi olup olmadığı bilinmiyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Kurtuluş Savaşı sırasında fetvalarla destek veren Ankara Müftüsü Börekçi, cumhuriyetin “manevi mimarları” arasında gösteriliyor.

ARPAGUŞ HUTBEDE ERBAŞ'IN GELENEĞİNİ SÜRDÜRDÜ? PEKİ ANITKABİR'E GİDECEK Mİ?

Arpaguş, göreve gelişinden sonraki ilk önemli sınavda da kamuoyunu hayal kırıklığına uğrattı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan hemen önceki Cuma hutbesinde ne Atatürk’e ne de bayrama yer verildi. Bu yönüyle selefi Ali Erbaş’ın çizgisini sürdürdüğü yorumları yapıldı.

Safi Arpaguş'un ilk büyük sınavı ortaya çıktı! AKP mitingine 'adam toplamam' diyen imamın cezası kesinleşti

Başkanlığın resmi web sayfasında, Atatürk’ün Rifat Börekçi ile dua ettiği anın fotoğrafı da makamında olan Arpaguş’un, 29 Ekim’de Anıtkabir’e gidip gitmeyeceği ise merak konusu oldu.

24 Ekim tarihli hutbenin konusu “Birlikte bereket, kardeşlikte rahmet vardır” başlığını taşıdı. Hutbede şu ifadeler yer aldı:

“Peygamberimizden öğrendiğimiz, geçmişlerimizden miras aldığımız kardeşlik ruhunu zedeleyecek her türlü söz ve davranıştan kaçınalım.”

Ayrıca, “İstiklal ve istikbalimiz için geçmişine ve değerlerine sımsıkı bağlı, ahlak ve bilgiyle donanımlı nesiller yetiştirmenin gayretinde olalım. Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkalım” denildi.

Ancak hutbede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na dair hiçbir vurgu yapılmadı.