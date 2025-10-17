Safi Arpaguş'un ilk büyük sınavı ortaya çıktı! AKP mitingine 'adam toplamam' diyen imamın cezası kesinleşti

İzmir’de görevli 32 yaşındaki İmam Yusuf Kılıç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 29 Nisan 2023’te İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen miting öncesi iddiaya göre; AKP Buca İlçe yöneticisi İhsan Sabır tarafından aranarak, “cemaatini mitinge götürmesi” istendi ve Kılıç bu talebi reddetti.

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından Diyanet, imam hakkında soruşturma başlattı ve 29 Mayıs’ta başka bir camide görevlendirdi.

"BEN DİN İNSANIYIM YALAN SÖYLEMEM"

Bir Diyanet yetkilisi daha sonra Kılıç’tan, “AKP yöneticileri tarafından aranmadığını söylediği ve özür dilediği” bir video çekmesini istediği de, aksi hâlde ihraç edileceği uyarısında bulunulduğu ileri sürüldü. Kılıç da bu talebi kabul etmedi ve “Ben din insanıyım yalan söylemem” dedi.

DİYANET CEZA VE SÜRGÜN VERDİ

Yürütülen soruşturma sonucunda Diyanet, Kılıç’a “Toplumun din görevlilerine karşı duyduğu güven ve saygınlık zedelenmesine neden olduğu, tavrının iyi niyetli olmadığı” gerekçesiyle “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası verdi. İmam Kılıç, bir de İzmir dışındaki bir köye sürüldü.

İmam Kılıç, cezayı yargıya taşıdı. İdare Mahkemesi, “kademe durdurma cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı”na hükmederek cezayı iptal etti.

CEZA KESİNLEŞTİ

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; ancak önceki Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın talimatıyla yeni bir soruşturma başlatıldı. 20 Ağustos 2025’te Kılıç’ın itirazı reddedildi ve ceza bu kez kesinleşti. Kılıç'a bu sefer kınama cezası verildi.

Çocuk yaşta evliliklere, cemaat ve tarikatlara karşı duruşuyla bilinen Yusuf Kılıç, Cumhuriyet değerlerine bağlı tutumuyla tanınıyor.

SAFİ ARPAGUŞ NASIL TUTUM SERGİLEYECEK?

Ali Erbaş'ın başlattığı soruşturma ile ceza alan İmam Kılıç'ın için yeni göreve gelen Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un nasıl bir tutum sergileyeceği de kamuoyunda merak konusu oldu.