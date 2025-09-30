Safi Arpaguş'tan 'cübbe' hamlesi! İddiaya göre 'siyasilerden emir almam' mesajı verecek

Şatafatlı yaşamı ile sık sık basının gündemine gelen Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı görevini Safi Arpaguş'a bıraktı. Arpaguş görevi devralırken de Erbaş'ın elini öptü.

Arpaguş, Erbaş'ın lüks makam aracı yerine TOGG'u tercih edip koruma sayısını da azalttı.

ARPAGUŞ'TAN CÜBBE HAMLESİ

Arpaguş'un şimdi de cübbe hamlesi yapacağı iddia edildi.

Nefes Gazetesi'nden Tarık Işık'ın haberine göre; Arpaguş'un yargı ve akademideki kamu görevlileri gibi Diyanet personelinin de aynı mesajı vermesini istedi.

İddiaya göre; Arpaguş, cübbesindeki düğmeleri sökecek ve 'hiçbir siyasi iradeden emir almadığı' mesajını verecek.

Arpaguş'un illerdeki açılışlar için de düzenlemeler getireceği, kendini de yalnızca Cumhurbaşkanı ve üst düzey toplantılara katılacağı bir protokol düzenleyeceği söylendi.

Arpaguş, Erbaş yerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından göreve atanmıştı.