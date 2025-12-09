Muhittin Böcek'in iddianamesi daha yeni tamamlandı! 2 kez acilen hastaneye kaldırılmıştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlarda tutuklanan CHP'li başkan Muhittin Böcek hakkında 157 günün ardından iddianame yazıldı. Çok sayıda ilaç kullanan ve tutukluğu boyunca 2 defa da acilen hastaneye kaldırılan Böcek hakkında yazılan iddianame mahkemeye sunulacak.

Yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelere yapılan operasyonların bir ayağı da Antalya Büyükşehir Belediyesi olmuştu. Belediyeye yönelik 'yolsuzluk' gerekçe sunularak yapılan operasyonlarda başkan Muhittin Böcek de 5 Temmuz tarihinde tutuklandı.

TUTUKLUYKEN 2 DEFA ACİLEN HASTANEYE KALDIRILDI

63 yaşında ve çok sayıda kronik hastalığı bulunan ve bir günde 22 farklı ilaç kullanmak zorunda olan Böcek, 157 günlük tutukluluk süresinde sonuncusu 6 Aralık tarihinde olmak üzere 2 defa acilen hastaneye kaldırıldı.

Hem CHP hem de Böcek'in avukatları tarafından en ağır tedbir olan tutukluluk halinin normalleştirilmesi, yargı ve hükümete yöneltilen en sert eleştirilerin başında geliyor.

157 GÜN SONRA İDDİANAME YAZILDI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Böcek hakkındaki iddianame tamamlandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamenin 1200 sayfa olduğu ve bu hafta sonuna kadar da mahkemeye sunulacağı da öğrenildi.

Mahkeme iddianameyi kabul etmesinin ardından duruşma tarihi için tensip zaptı hazırlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

