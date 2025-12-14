CHP'li Emir'den iddialara belgeli yanıt: '560 milyar lira büyük soygun var' dediler! İBB'nin 5 yıllık bütçesi o kadar etmiyor

TBMM Genel Kurulu’nda 2026 bütçe görüşmeleri sırasında CHP ve AKP milletvekilleri arasında önceki gün gerginlik gerginlik çıkmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bütçe görüşmesinde yaşanan tartışmayı hatırlatarak Leyla Şahin Usta'nın sözlerine yanıt verdi.

Usta'nın 110 milyar liralık bir kamu zararı oluştuğuna yönelik sözlerine yanıt veren Emir, belgelerle konuştu.

"HAZIRLIĞIMIZ VAR DEMİŞTİM"

Emir, şunları söyledi:

"Tartışmanın bir yerinde Sayın Leyla Şahin Usta bizim Kartalkaya ile ilgili eleştirilerimize cevap veremediği ve sıkıştığı bir anda kaçak harfiyat yapıldığını ve 110 milyar liralık bir kamu zararı oluştuğunu söylemiş. Ben de kendisine 'Yarın kaybolmayın, bizim bir hazırlığımız var' demiştim. Şimdi onun sırası geldi. Sayın Şahin Usta burada olmadığına göre tutanaktan mutlaka okuyacaktır.

Bu İBB dosyasından da okuyorum. '560 milyar lira büyük soygun var' dediler. Oysa İBB'nin 5 yıllık bütçesi 560 milyar lira etmiyor. 110 milyarlıkta bunun içerisinde olmak üzere Cebeci Döküm Alanı'na kaçak harfiyat yapıldığına dönük bir iddia var. Bunu da burada kırık plak gibi defalarca gündeme getirdiler. Peki bu gerçekten izinsiz mi? Gerçekten kaçak mı? Gerçekten kamu zararı var mı? İşte Sayın Bakan burada. Ona soracağız. O da söyleyecek burada"

"BUNLAR DEVLETİN BELGESİ SAYIN BAKAN"

Emir, 2021 tarihli bir belgeyi göstererek şöyle devam etti:

"Buradaki yetkili yani bu döküm alanı ile yetkili olan iki tane kurum var. Birisi Enerji Bakanlığı'nın MAPEG kurumu, diğeri de Valiliğin maden sahaları kurumu, bölümü. Bu ikisi tam yetkili ve bu ikisinin özellikle 2021'de şu notu var. Diyorlar ki: 'Burada bir elektrik trafosu var. Bu elektrik trafosu yıkılabilir. Acilen buranın can sağlığı için, acilen ve İstanbul'un karanlığa bürünmemesi için mutlaka harfiyat yapılması, oraya döküm yapılması gerekiyor.'

Bunlar devletin belgesi Sayın Bakan, bunları açıklayın ki, bizim arkadaşlarımız yok yere tutuklu yargılanmasınlar, dört duvar arasında demir parmaklar parmaklıklar arkasında kalmasınlar"

"DEVLETİN KURUMLAR BUNLAR"

2022 yılına ait bir belgeyi daha gösteren Emir, konuşmasında şunları kaydetti:

"Devletin kurumları bunlar. Hani kaçak diyorsunuz ya, süre uzasın diyor ve sonrasında 2023 tarihli bir belge daha var elimde.

Burada da koordinatları veriyor, 'İyi yapıyorsunuz. Olması gerektiği gibi yürüyor' diyor ve burada ayrıca koordinatları veriyor ve süre uzatımı yapıyor sizin bakanlığınız. Elimde bir protokol var. Bu protokolün tarafları MAPEG yani Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir müdürlük. Aynı zamanda İSTAH yani Valiliğin bir birimi ve ilgili şirket. Hatta ve hatta burada İstanbul Büyükşehir Belediye Belediyesi ve İSTAH yüzde 10 buradan gelir elde ediyorlar. Sizin 'kaçak döküm yapılmış' dediğiniz, '110 milyar lira zimmete para geçirilmiş dediğiniz ve oradan servetler elde edilmiş' dediğiniz aslında bakın açıkça Valilik, İBB ve şirket arasında akdedilmiş ve yüzde 10 gelir payı ile yapılmış bir sözleşme üzerinde yürüyor. Böyle bir algı yanılması, böyle bir kirlilik üzerinden arkadaşlarımız peşinen hırsız konumuna düşürüldüler.

Yargısız infaza tabi tutuldular ve tutuklandılar. En büyük delillendirdiğiniz, en büyük dayandırdığınız iddiayı tek tek çürütüyoruz. Bir bilirkişi var. Bakın Prof. Dr. Atiye Tuğrul. Bu 2023'te yazmış demiş ki 'Burada yapılan bütün işlemler olması gerektiği gibidir ve bütün kurallara uygundur. Bu bu onaylanır' demiş. Bu belgeler bizde var ama Sayın Bakan sizde de vardır bunlar. Sessiz kalmamalısınız. Bunları söyleyin, açıklayın. Herkes duysun, sizin grubunuz duysun, Cumhurbaşkanı duysun, Akın Gürlek duysun. Duyurun bunları. Masum insanların cezaevinde kalmasına izin vermeyin. Bu Atiye Tuğrul denen bilirkişi İBB davasının da bilirkişisi biliyor musunuz? 'Burada kamu zararı var' diyen kişi. O kişi 2023'te 'her şey olması gerektiği gibi' diyen kişi 2025 yılında 'burada kayıp kaçak var, kamu zararı var' diyor. Savcı iddianame yazıyor. Hakimler de iki saatte kontrol edip arkadaşlarımızı cezaevine koyuyor. Siz de rahat rahat oturuyorsunuz. Vicdanlıysanız bu vicdansızlığa, bu hukuksuzluğa ses çıkarın. Vicdanlarınız ayağa kalksın. Şimdi burada Sayın Bakandan bu haksızlığa, hukuksuzluğa artık belgelerle cevap vermesini ve hiç olmazsa AKP grup başkanvekillerinin bundan sonra gelip özür dilemesini ve bundan sonra da böylesine boş ithamlarda bulunmamasını talep ediyoruz."