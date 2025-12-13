Eğitim Sen uyardı: Çocuklar işçi, öğretmenler hedefte

Eğitim Sen Datça Temsilciliği, Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden yürütülen uygulamaların eğitim değil, kitlesel çocuk işçiliği anlamına geldiğini belirterek kamuoyunu uyardı. Sendikaya göre yanlış eğitim politikaları, hukukun yerini keyfiyete bıraktı; çocukların eğitim ve yaşam hakkı sistematik biçimde ihlal ediliyor.

2026 bütçe görüşmelerinde Millî Eğitim Bakanlığı’na ayrılan payın büyük ölçüde personel giderleriyle sınırlı kaldığı, eğitimin niteliğini artıracak adımların atılmadığı vurgulandı. Seçim meydanlarında vaat edilen ücretsiz okul yemeği uygulamasının ise hâlâ hayata geçirilmediği belirtildi.

MESEM'Lİ EN AZ 15 ÇOCUK ÇALIŞIRKEN HAYATINI KAYBEDİYOR

ERG’nin 2025 Eğitim İzleme Raporu’na göre 2024–2025 döneminde 392 bin 887 çocuk MESEM’lere devam ediyor. Haftanın dört günü işletmelerde çalışan çocuklar düşük ücret alıyor, sigorta ve güvence ise yok. İSİG Meclisi verileri, 2023–2025 yılları arasında MESEM’li en az 15 çocuğun çalışırken hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor.

Tekstil fabrikasında korkunç olay! İşçinin kolları koptu

3-4 MİLYONA YAKLAŞTILAR

Eğitim Sen, MESEM’lerin özellikle sanayi bölgelerinde çocuk işçiliğini “normalleştiren” bir mekanizma haline geldiğini belirtiyor. TÜİK verilerine göre 15–17 yaş grubunda yaklaşık 1 milyon çocuk işgücünde; uzmanlara göre gerçek sayı 3–4 milyona yaklaşıyor.

ÖĞRETMENLER SÖZLÜ VE FİİLİ ŞİDDETE MARUZ KALIYOR

Sendika, eğitimin yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Öğretmen sirkülasyonu, barınma krizi ve okula yüklenen yanlış anlam nedeniyle birçok ailenin çocuklarını ilçe dışına göndermeyi tercih ettiği belirtildi. Son günlerde bazı okullarda öğretmenlerin sözlü ve fiili şiddete maruz kalması ise endişeleri artırdı.

"MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Eğitim Sen Datça Temsilciliği, MESEM uygulamalarına son verilmesini, çocuk işçiliğine yol açan mevzuatın değiştirilmesini ve eğitim emekçilerine yönelik şiddetin durdurulmasını talep ederek, “Çocukların can güvenliği ve nitelikli eğitim hakkı için mücadeleyi sürdüreceğiz” mesajı verdi.