Tekstil fabrikasında korkunç olay! İşçinin kolları koptu
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Şireci Tekstil'de meydana gelen kaza sonucu bir işiçinin kolları koptu.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN), Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'de bulunan Şireci Tekstil'de meydana gelen kazada, bir işçinin kollarının koptuğunu duyurdu.

"Öfkeliyiz" diyerek yapılan açıklamada sendika, "İşçileri öğüten, hayatları ve emekleri üzerine çöken bu düzene karşı mücadele etmek bir seçenek değil hepimiz için zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

İTEKSTİL İŞÇİSİNİN KOLLARI KOPTU!

Sendikanın X hesabından yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

"Öfkeliyiz! Şireci Tekstil’de bir işçinin iş kazası geçirdiği ve iki kolunun koptuğu haberi sendikamıza ulaştı. İşçi kardeşimizin durumunun ne olduğuna dair net bilgiye henüz ulaşılamamıştır. İşçileri öğüten, hayatları ve emekleri üzerine çöken bu düzene karşı mücadele etmek bir seçenek değil hepimiz için zorunluluktur. Takipçisi olacağız."

EMEP'TEN VEDAT IŞIKHAN'A ÇAĞRI

EMEP Milletvekili Sevda Karaca, korkunç kazada yaralanan emekçi Murat Doğan'ın 10 yıldır Şireci'de çalıştığını belirterek işçilere örgütlenme çağrısı yaptı.

"İşçilerin emeklerinin üzerine çökmeleri yetmiyormuş gibi elleri, kolları, parmakları, hayatları çalınıyor. Bu şehirde iş kazalarında ellerini, kollarını, canlarını kaybeden işçi kardeşlerimiz için yapılacak en temel şey insanca çalışılacak bir iş yaşamının kurulabilmesi. Bunun için de elimizdeki tek gücümüz örgütlülüğümüz" diyen Karaca, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a şöyle seslendi:

  • "Çalışma Bakanlığına sesleniyorum… Daha önce bu şehirde bu mezbaha düzeninin denetimsizlik sonucu olduğunu çok defa dile getirdik. Yaşanan iş kazalarının sebeplerinin araştırılması, önlem alınması için başvurularda bulunduk. Soru önergeleri verdik. Hepsini geçiştirdiniz. Bugün Murat kardeşimizin 2 kolunu birden kapan bu mezbaha düzeninin sorumlularından biri de sizsiniz. İşçilerin canını koruyabilmek için acil denetim ve işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yerine getirilmesi gerektiğini tekrar hatırlatıyoruz."

ŞİRECİ TEKSTİL'DE SKANDALLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR!

2023'te Türkiye’nin en büyük 261. sanayi şirketi olan Şireci Tekstil'de daha önce yüzde 30 zam dayatmasına karşı direnişe geçen işçileri işten atılmıştı.

AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, emekçileri işten çıkaran Şireci Tekstil patronunu savunmuştu.

Kölelik düzenine itiraz eden sendikacı tutuklandıKölelik düzenine itiraz eden sendikacı tutuklandı

FATMA ŞAHİN ŞİRKET SAHİBİNE ÖVGÜLER DÜZMÜŞTÜ

Patronun suçlu olmadığını savunan Şahin, sorunu yükselen enflasyona bağlamıştı.

İşçilere seslenen Şahin şunları söylemişti:

  • "Bu (Ahmet Şireci) sizin çocuklarınız okula gitsin diye okul yapan bir adam. Telefonla yapıyor ya… Niye, çocuklarınız yarın Fatma Şahin olacak… Kentte uyuşturucu sorunu var. Şireci AMATEM’i yaptı.
  • Allah aşkına insanları değerlendirirken… Dedi ki, ‘Babamın adına en güzel camiyi yaptıracağım başkanım…’ Şireci dediğiniz adam bu.
  • Arada fitne çalışıyor… Arada dedikodu çalışıyor. İşçiyle işveren baba oğlu olduğu sürece hiçbir sorun yok.
  • Adam diyor ki, ‘Beni üzüyorlar.’ (İşçiler, ‘Bir bardak su vermiyor’ diye çıkıştı.) Bu yaşananların nedeni ne sizsiniz ne de Şireci, yüksek enflasyon, satın alma gücü paritesi.
  • Cumhurbaşkanımız bu enflasyon iki yıllık sürede tek haneye düşürdüğü zaman bu sorunların hiçbiri kalmayacak. Azıcık sabır…
  • Şahin’in bu sözlerine onu dinleyen çok sayıda işçiden de tepkiler yükselmişti."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

