Ünlü spikerleri gözaltına aldıran olayın perde arkası ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü TV spikerleri Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet Uyuşturucu kullanımı iddiası ile gözaltına alınmışlardı.

Son Dakika | Ela Rümeysa Cebeci Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu ifadeye çağrıldı

CEBECİ HAKKINDA GÖZALTI MUAMMASI

Uyuşturucu kullanımı iddiası ile gözaltına alınan spikerlerden Cebeci ve Acet ifade vermelerinin ardından serbest bırakıldı. Ela Rumeysa Cebeci ise gözaltına alınmadığını sosyal medya hesabından paylaşmış, Ankara'dan İstanbul'a gelip ifade vermişti.

Son Dakika |Ünlü spikerler serbest bırakıldı

Üç spiker kan örnekleri ve ifade vermelerinin ardından serbest bırakılmışlardı.

AYNI SORUŞTURMA ÜNLÜ OYUNCULARA DA YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz ekim ayında da; İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Talu kardeşler ve Mert Yazıcıoğlu: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan gözaltına alınmış, kan ve saç örnekleri alınmalarının ardından serbest bırakılmışlardı.

GÖZALTI FURYASININ PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre soruşturmaların ve operasyonların odağında tutuklanan bir sosyal medya fenomeni yer alıyor. Fenomenin cep telefonunda yapılan incelemede Whatsapp ve Telegram gibi uygulamalarda detaylı yazışmalar ve uyuşturucu temini ile ilgili bir ağ işaret edildi.