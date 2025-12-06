Son Dakika | Ela Rumeysa Cebeci Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu serbest bırakıldı

Son dakika... Ünlü TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet serbest bırakıldı. Spikerle kan örneği ve ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Show TV Spikeri Ela Rumeysa Cebeci eski Habertürk Spikeri Meltem Acet, dün gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; Jandarma ekiplerince, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Cebeci ve Acet Sağlık kontrolünden geçirilerek, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Uyuşturucu kullanımı iddiası ile gözaltına alınan spikerlerden Cebeci ve Acet ifade vermelerinin ardından serbest bırakıldı.

SARIOĞLU BİLMECESİ, AA HABER YAPTI KENDİ PAYLAŞIM

Beyaz TV Haber Spikeri Hande Sarıoğlu'nun da gözaltına alındığı ifade edilmişti. Sarıoğlu, açıklama yapmış gözaltında olmadığını bildirmişti. Sarıoğlu, sadece karakola çağrıldığını ve gidip ifade verdiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı ise Sarıoğlu'nun da Adli Tıp Kurumu'na Cebeci ve Acet ile birlikte sevk edildiğini aktardı.

Ekol'den Dilek Yaman Demir, Cebeci ve Acet ile birlikte Sarıoğlu'nun serbest bırakıldığını paylaştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

