İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Show TV Haber Spikeri Ela Rümeysa Cebeci, Beyaz TV Ana Haber Spikeri Hande Sarıoğlu ve eski Habertürk Spikeri Meltem Acet gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILACAKLAR

Spikerler, İstanbul Adliyesi'nde savcılıkta ifade vermelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılacakları öğrenildi.

BEYAZ TV SPİKERİ GEÇEN HAFTA GÖZALTINA ALINMIŞ

Beyaz TV'de spikerlik yapan Merve Ahu Sarı'nın geçtiğimiz hafta gözaltına alındığı ortaya çıktı. Serbest bırakılan Sarı'nın ifadeleri ile bugünkü operasyonun başlatıldığı söylendi.

Ayrıca uyuşturucu dosyası kapsamında birçok üst düzey kanal yöneticisinin de mercek altında olduğu öğrenildi.

ACET VE CEBECİ SAĞLIK KONTROLÜNDE

DHA'nın aktardığına göre; Cebeci ve Acet sağlık kontrolüne getirildi

HANDE SARIOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Gözaltına alınan Hande Sarıoğlu'ndan ilk açıklama geldi:

"Ailem, arkadaşlarım, beni takip eden dostlarım, Ankara'da evimdeyim. Şimdi yola çıkıp İstanbul'a geliyorum. Herkes beni arıyor anlıyorum, ben de durumu anlamak için gideceğim ifademi vereceğim. Bilgi sahibi olduğum zaman sizlerle paylaşırım. Adımın geçtiği herhangi bir paylaşıma itibar etmeyin. Alakam olmayan bir durum konusunda adımız geçmiş, ben de gidip ifade vereceğim. Teşekkür ederim herkes merak etmiş, endişelenmeyin benlik bir durum yok. Sadece ifade vereceğim"

ÜNLÜLER DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz ekim ayında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Talu kardeşler ve Mert Yazıcıoğlu gözaltına alınmıştı.

Birçok kişinin uyuşturucu testi negatif çıkmıştı. Pozitif çıkanlar da uyuşturucu kullanma iddiasını reddetmişti.