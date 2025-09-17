Yarış spikeri Esen Gök’ün ölüm nedeni belli oldu

İstanbul’da evinde ölü bulunan yarış spikeri Esen Gök’ün otopsi raporu açıklandı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede, Gök’ün vücudunda darp ve kesici alet izine rastlanmadığı, ölümün ası sonucu meydana geldiği belirlendi.

Olay, 19 Temmuz’da Bakırköy Osmaniye Mahallesi’nde meydana gelmişti. Yakınlarının uzun süre haber alamaması üzerine polise ihbarda bulunulmuş, eve çilingir yardımıyla giren ekipler Gök’ün cansız bedeniyle karşılaşmıştı. İlk incelemede evin kapısının içeriden kilitli olduğu, anahtarın kapıda bulunduğu ve zorlanma izi olmadığı tespit edilmişti.

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nde yapılan otopsi sonucunda, Gök’ün vücudunda herhangi bir yasaklı madde bulgusuna da rastlanmadı. Rapor, soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Öte yandan evde, Gök tarafından yazıldığı değerlendirilen bir not da bulunmuştu. Notta, “Abla sen sorumlu değilsin, sen hiç yanlış yapmadın. Ben hep bahane aradım” ifadelerinin yer aldığı öğrenilmişti.