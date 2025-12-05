Beyaz TV Spikeri Merve Ahu Sarı'nın uyuşturucudan tutuklandığı ortaya çıktı

Beyaz TV Spikeri Merve Ahu Sarı'nın uyuşturucudan tutuklandığı ortaya çıktı
Ünlü TV spikerlerine uyuşturucu operasyonunun ardından Beyaz TV'de spikerlik yapan Merve Ahu Sarı'nın geçtiğimiz hafta tutuklandığı ortaya çıktı.

Ekranların ünlü spikerleri bugün gözaltına alındı. Show TV'den Ela Rümeysa Cebeci, Beyaz TV'den Hande Sarıoğlu ve eski Habertürk Spikeri Merve Acet uyuşturucu kullanma iddiası ile gözaltına alındı.

Beyaz TV'de Doğru Yer Doğru Zaman programında spikerlik yapan Merve Ahu Sarı'nın da geçtiğimiz hafta uyuşturucudan tutuklandığı öğrenildi.

Son Dakika | Ela Rümeysa Cebeci Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu ifadeye çağrıldıSon Dakika | Ela Rümeysa Cebeci Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu ifadeye çağrıldı

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER DE İNCELEME ALTINDA

Bazı televizyon kanallarının üst düzey yöneticilerinin de aynı dosya kapsamında haklarında soruşturma olduğu öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

